Летчик из Комсомольска Алексей Мажара рассказал, как тушат пожары в Якутии

Хабаровская лесоохрана одной из первых пришла на помощь якутам. Фото: Предоставлено героем публикации

В якутских лесах разверзлась огненная преисподняя – пожарами охвачена территория больше 4 млн га. Большая часть уже выгорела дотла. Дым уже накрыл соседние регионы – и даже добрался до США и Канады.

Хабаровская лесоохрана одной из первых пришла на помощь якутам. Семьдесят пожарных и летчиков ведут борьбу со стихией. Один из них – летчик-наблюдатель дальневосточной базы авиаохраны лесов Алексей МАЖАРА. Прибыл в выходные дни в родной Комсомольск. Вот что он рассказал в эксклюзивном интервью «КП-Хабаровск».

Площадь пожаров в Якутии составила 4 млн гектаров

- В чем особенность неугасимых пожаров этим летом в Якутии?

- Надо понимать, что лесной пожар – это неуправляемая природная стихия. Когда он разгорелся во всю силу, потушить его невозможно. Якутская система пожаротушения и особенно предупреждения лесных пожаров, хоть и оставлять желает лучшего, но она не запущена. Природные обстоятельства не позволяют справиться со стихией, в результате чего привлеченные с других регионов силы приступают к тушению пожаров, которые уже необъятны по площадям. Тушить очень сложно, почти невозможно. Пожаров не так много, но они охватываю гигантские площади. Плюс очень сложные лесорастительные условия – массив древостоя такой, что любой огонек сразу переходит в верховой пожар. И вручную такое возгорание не тушится в принципе.

- Как происходит процесс тушения лесного огня?

- Техника применялась танкерная – ИЛ-76, Бе-200. Машины хорошие, мощные. Но, к сожалению, малоэффективные в таких условиях. Слишком большие площади – сколько бы самолет в себя жидкости не брал, потушить он все равно не сможет. Это нужно – я не знаю… – со всей страны согнать авиацию, чтобы залить все это водой. И потом. Слив воды с воздушных танкеров на большой скорости не результативен при пожаре высокой интенсивности. Даже наоборот – еще больше усиливает распространение огня. При сбросе происходит эффект водяной бомбы – жидкость падает в горящий лес и разбрасывает огонь вокруг себя. Такой способ применяют в определенных условиях в определенный момент. А у нас авиация начинает применяться тогда, когда уже поздно.

Хабаровская лесоохрана одной из первых пришла на помощь якутам. Фото: Предоставлено героем публикации

- Сколько людей сейчас тушит пожары в республике Саха (Якутия)?

- Да в Якутию съехалась практически вся страна. Рядом с нами работали коллеги из Еврейской автономии, Амурской области, приморцы, забайкальцы, всех не перечислить. Туда стянуты огромные силы. На один очаг выезжает только одних привлеченных специалистов около двухсот человек – это в отделении, где я работал. Тушим всей страной и уже достаточно долго. И у нас получается – когда погода дает возможность. А это случается не всегда. У нас была ситуация, когда штормовой ветер угробил три недели работы - пораскидал возгорания по труднодоступной огромной местности, куда тяжелую технику просто не доставишь. Приходилось вручную тушить. Только это бесполезно: тушишь, тушишь – шквал налетел, раздул как мехами – начинаешь все заново.

- Смертельно опасные ситуации случались?

Сколько угодно. Высокоинтенсивный пожар часто подходил непосредственно к людям. Слава богу, обходилось. Такие пожары не тушатся прямыми методами воздействия. Мы часто использовали встречный пал – формировали минерализированную полосу, снимали слой почвы, который может прогореть, на ширину лопаты, и поджигали навстречу. Только так можно остановить стену огня, которая идет медленно, но верно – около 2 км в сутки. Бывает и больше. В тех лесах это единственный способ. Огонь – огнем. Наши специалисты из Хабаровского края имеют большой опыт такого противостояния и могут предугадывать, куда пойдет волна. Стараемся не допускать выгорания промышленных объектов и населенных пунктов. Это главная задача.

ИЛ-76, Бе-200 применяются для тушения пожаров.

- Слушайте, Якутия горит каждый год. Откуда сегодня такое бедствие – поистине планетарного масштаба?

- Причины? Множество. В целом, малоразвитая инфраструктура, жара, отсутствие осадков и дремучие многоярусные хвойные леса привели к такой ситуации. Последнее время, когда установилась сухая пора, пожары возникали в основном от гроз. Это подтверждали и расщепы деревьев на кромке пожара. И специалисты выезжали, устанавливали факты прямого попадания молнии. Хотя были случаи, когда доводилось буквально за руку ловить поджигателей якутской тайги. Местных жителей задерживали, составлялись протоколы. Не знаю, какой ущерб может быть им вменен. Взяли одного деда лет под 70: Он запалил какую-то полянку неизвестно зачем. То ли халатность, то ли просто дурость. Понятно, что никто никогда за всю жизнь не расплатится за такой ущерб.

Дым от пожаров распространился далеко за пределы Якутии. Фото: Предоставлено героем публикации

На данный момент тушение идет нарастающими темпами. Пожары хорошо видно из космоса. В Якутию съехались лесные пожарные уже почти со всех регионов России. На территории Таттинского и Усть-Майского районов для искусственного вызывания осадков применялся Ан-26 «Циклон» - обстреливают облака пиропатронами.

На весь 2021 год для Якутии был установлен лимит в размере почти 290 миллионов рублей. Этот лимит практически полностью был истрачен к 7 июля. Глава Якутии Айсен Николаев попросил премьера России Михаила Мишустина увеличить лимит. Было выделено дополнительно более 378 миллионов рублей.

Беда в том, что национальной республике не хватает ни работников лесоохраны и лесных пожарных, ни специального оборудования для самостоятельного проведения работ по вызыванию осадков. Ситуация с пожарами повторяется каждый год, только в этом проблема превратилась в настоящую беду.

Помощь в тушении пожаров в Якутии оказывают специалисты со всего Дальнего Востока. Фото: Предоставлено героем публикации

Немаловажную роль в возникновении пожаров играет менталитет местных жителей. По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, в Якутии весьма распространен обычай, основанный на убеждении, что если весной пастбище отжечь, то там потом вырастет хорошая трава. Ученые еще в середине ХХ века доказали, что это чушь, но обычай живет. С укромной лесной полянки хищное пламя перекидывается в лес и готово – полыхает вся тайга. Верховой пожар может по скорости сравниться с лошадиной рысью.

Тушение и поиски виновного могут быть очень долгими и безуспешными. В 2021 году в Якутии по фактам возникновения пожаров по вине человека завели 422 уголовных дела. Известно, что по одному из них виновному присудили выплатить 1 млрд рублей ущерба. Он посчитал, что выплатить он попытается, конечно. Но на это ему понадобится 1600 лет, если отдавать 70% зарплаты каждый месяц.