Строительное сообщество Хабаровского края всемерно поддерживает Дегтярева - эксперт

В селе Ачан Дегтярев обратил внимание на состояние социальной сферы. Фото: Правительство Хабаровского края

Завершилась двухдневная рабочая поездка врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в Амурский район. В ходе второго дня работы на территории глава региона провел расширенное заседание правительства края в Амурске, участие в котором приняли и представители местных властей. Заседание было посвящено важному вопросу создания безбарьерной среды в Хабаровском крае. Глава региона поставил краевым и местным властям задачу не только усилить мониторинг доступности объектов для инвалидов, но и усилить работу по созданию безбарьерной среды, похвалив опыт Бикинского и Вяземского районов.

В селе Ачан, которое 27 июля отпраздновало 370-летие со дня основания, Дегтярев обратил внимание на состояние социальной сферы. После встречи с местными жителями он дал поручение построить новый Дом культуры и провести капитальный ремонт школы. Врио губернатора распорядился оказать поддержку в осуществлении ремонта соцобъектов села из краевого бюджета, подчеркнув, что без такой поддержки местные власти не смогут справиться.

Отметим, что работая непосредственно и напрямую с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, Дегтярев не оставляет без внимания меньшие «по калибру» муниципалитеты. Он фактически покончил с дискриминацией отдаленных районов, жители которых не видели ни одного должностного лица краевого правительства по много лет. В каждой поездке в районы врио губернатора сопровождают представители правительства края, прямо на месте фиксирующие поручения Дегтярева и обсуждающие проблемы со своими коллегами с муниципального уровня.

На протяжении двух дней Михаил Дегтярев и команда регионального правительства работали в Амурском районе. В селе Вознесенском врио губернатора проверил, как ведется капитальный ремонт сельской амбулатории, поручив строго контролировать соблюдение сроков.

Во всех местах, где он побывал, врио первым делом интересуется созиданием новых или капремонтом уже имеющихся объектов. То есть строительством. И это неспроста.

- Я внимательно наблюдаю за Михаилом Дегтяревым с самых первых дней его пребывания у руля края. Такой стиль руководства я приветствую в первую очередь как строитель. Врио правильно делает, что инспектирует объекты. Он - начальник. У местных руководителей такой менталитет - если они чувствуют внимание первого лица, то действуют активно, по-рабочему, с соблюдением закона. И Дегтярев в свою очередь понимает, что исполнение его распоряжений зависит от местных начальников. Он прекрасно разбирается в этой иерархии и использует ее к пользе всего края. Он много строит. Я понимаю, что Михаил Владимирович не может быть специалистом во всех областях. Но у него трезвый, прагматичный, острый ум, он воочию видит, что и как возводится и ремонтируется, а за подробности отвечает команда. Он привлекает огромные деньги в край, использует для этого все ресурсы. И пускает их в те сферы, которые считает наиболее важными, основополагающими. Это строительство, медицина и социалка. Строительное сообщество Хабаровского края всемерно поддерживает его сейчас и будет поддерживать дальше, - комментирует Владимир Мироненко, председатель общественного совета при министерстве строительства края.

Мироненко выразил мысль, ясную сегодня уже всем: формат рабочих командировок врио губернатора в район уже доказал свою эффективность. Дегтярев прямо на месте общается с жителями, коллективами и, изучив ситуацию, дает поручения краевому правительству.