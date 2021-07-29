Второй Байкальский тоннель даст мощный толчок развитию экономики Хабаровского края

сооружение построено в сейсмоактивной зоне – оно выдерживает землетрясение до 9 баллов. Фото: скриншот с видео

Новый тоннель открыт на Байкало-Амурской магистрали. Он соединил Иркутскую область и Бурятию - восточный портал с западным. Это поистине «стройка века», по масштабу не меньше Крымского моста. Только вдумайтесь: тоннель длиною 6682 метра, проходящий под мощным Байкальским хребтом. Обойти горный массив протяженностью 300 километров, с высочайшей точкой 2588 метров над уровнем моря, непросто. Тоннель - самый быстрый и экономически выгодный вариант.

Строительство тоннеля заняло семь лет. С инженерной точки зрения это уникальное по красоте сооружение. Для сравнения: основная длина Амурского моста в Хабаровском крае без подъездных путей - 2600 метров, а новый тоннель в 2,6 раза длиннее! При пробивке тоннеля бригады идут с двух сторон навстречу друг другу. И где-то посередине они должны встретиться. Как правило, допустимая величина отклонения составляет 100 миллиметров. Представьте, что будет, если «компас» собьется, и они отклонятся от заданного пути? Тоннель под Байкальским хребтом проложен с точностью 16 миллиметров. Сложности добавляло то, что сооружение построено в сейсмоактивной зоне - оно выдерживает землетрясение до девяти баллов.

- Это большое, безусловно важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и очень важное для всей национальной экономики. Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник - День железнодорожника, его мы будем отмечать 1 августа, - сказал президент Владимир Путин, открывая тоннель, добавив, что экономика и социальная сфера целого ряда регионов Сибири и Дальнего Востока получит дополнительный импульс для развития.

Ранее пропускная способность ключевой железнодорожной магистрали была 17 пар поездов в сутки. Сейчас показатель вырос до 33 пар, а в течение пяти лет достигнет 85 пар поездов. Объем грузопотока, по расчетам, увеличится в 2,5 раза - с 13,2 миллиона тонн до 32,4 миллиона тонн грузов в год.

Как прокомментировали в министерстве транспорта Хабаровского края, ввод второго Байкальского тоннеля не только увеличил пропускную способность на участке Дельбичинда - Дабан, но и приблизил момент, когда провозная способность БАМа и Транссиба в тихоокеанские порты достигнет 180 миллионов тонн. Это положительно скажется на экономике всего региона, включая Хабаровский край, где в рамках программы развития Восточного полигона уже ведутся масштабные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Например, близится к завершению строительство второго пути на барьерном участке Эльдиган - Тудур. Для беспрепятственного пропуска грузов в направлении Ванино-Совгаванского транспортного узла рассматриваются перспективы строительства железнодорожного моста у Комсомольска-на-Амуре.