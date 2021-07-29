Комсомольск-на-Амуре получит 600 млн рублей на социально-экономическое развитие

Программа рассчитана до 2023 года и охватывает несколько основных направлений. Фото: Правительство Хабаровского края

Комсомольску-на-Амуре впору заказывать фейерверк – вчера, 28 июля, произошло событие для города не просто знаковое, а эпохальное. Подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве между правительством Хабаровского края и Объединенной авиастроительной корпорацией. Подписи под документом поставили врио губернатора Михаил Дегтярев и генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Для многих комсомольчан это стало сюрпризом. «ОАК» с момента своего образования не сильно афишировало свою заинтересованность в улучшении городской среды. Сейчас стало ясно – они готовились. Михаил Дегтярев договорился с авиазаводом лично и заранее. Обе стороны до вчерашнего дня детально прорабатывали проект программы социального партнерства.

Он рассчитана до 2023 года и охватывает несколько основных направлений: формирование человеческого капитала, комфортную городскую среду, спортивную инфраструктуру, культуру, образование и молодежную политику. В инфраструктуру Комсомольска-на-Амуре в ближайшие три года ПАО «ОАК» инвестирует более 600 млн рублей.

В разработке и подписании программы принял участие член Общественной палаты края Сергей Бочаров.

- Большим подспорьем в подготовке программы стал опыт депутатской работы в Законодательной думе Хабаровского края прошлого созыва. Все вопросы, с которыми приходили жители Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре, заводчане, нашли отражение в программе. Много предложений было и от кадровой и социальной службы авиационного завода, ведь они как на передовой при работе с людьми. Мы при подготовке сразу сделали акцент на том, что ее основа - это вещи не такие глобальные, как в долгосрочном плане развития Комсомольска-на-Амуре, но очень актуальные для его жителей и особенно работников авиационного завода. Имеется в виду благоустройство дворовых территорий в Ленинском округе, благоустройство территории парка им. Ю.А. Гагарина, с установкой аттракционов и организация детских и спортивных зон, совместно с Минздравом края – реновация поликлиники №9 и санатория-профилактория «Кедр», - поделился в разговоре с «КП-Хабаровск» Сергей Бочаров.

Заметим, что он не только входит в общественную палату края, но и является заместителем директора по развитию и региональной политике филиала ПАО "Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина".

Разработка и согласование программы проходили по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева с конца 2020 года. Фото: Правительство Хабаровского края

Программа включает подробную смету. Так, на благоустройство 26 дворов в Ленинском округе с установкой детских и спортивных площадок будет потрачено 117,4 млн рублей. На благоустройство территории парка им. Ю.А. Гагарина - 18,9 млн рублей. На территорию на пересечении улиц Уральской и Калинина - 17,4 млн рублей). Установка скалодрома, реконструкция уличной спортивной площадки СК «Смена» обойдется в 4,9 млн рублей. А организация спортивной площадки на территории авиационного завода – в 2,72 млн рублей.

Также в этом году запланировано оснащение современным оборудованием ДК авиастроителей (5 млн рублей), лыжной базы «Снежинка» (12 млн рублей) и школ города.

Программа, как уточнили в ПАО «ОАК», призвана сократить дисбаланс территориального развития промышленного центра Дальнего Востока по отношению к городам европейской части России.

Напомним, разработка и согласование соответствующей программы проходили по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева с конца 2020 года. Правительство Хабаровского края и компания «Сухой» (структурное подразделение ПАО "ОАК") вели работу по обсуждению параметров, объемам финансирования и реализации конкретных проектов, которые должны были войти в программу социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Комсомольск получил второе дыхание не просто так. Благодаря выстроенным рабочим взаимоотношениям Михаила Дегтярева с федеральным правительством, министерством обороны и госкорпорациями врио губернатора удалось дать дополнительный импульс развития Юности. Его градообразующие предприятия обеспечены стабильным потоком заказов и, тем самым, созданы условия для реализации на территории города крупных инфраструктурных и социальных проектов.