Михаил Дегтярев сумел обеспечить строительство школы на 1100 учащихся в Хабаровске

В микрорайоне «Строитель» в Хабаровске появится школа на 1100 мест. Фото: Правительство Хабаровского края

Заявка на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске одобрена Министерством просвещения РФ.

Стоимость строительства - около 1,8 миллиарда рублей, значительную часть из этих средств предоставит в рамках концессионного соглашения частный инвестор - фонд «Стратегия будущего», к руководству которого обратился врио губернатора. Хабаровский край стал одним из первых регионов в стране, который использовал этот механизм. Благодаря привлечению внешнего финансирования регион сможет форсировать создание социальной инфраструктуры. Так, благодаря помощи со стороны бизнеса, вкладывая из краевого бюджета одну и ту же сумму денег, можно построить не одну, а целых 4-5 школ или детских садов.

- Это долгожданное событие. Школа на 1100 мест примет детей через два года. Это закроет вопрос со второй сменой в густонаселенном микрорайоне. Впервые в крае и одними из первых в России при возведении учреждения образования используем механизм государственно-частного партнерства. Благодаря этому сможем строить больше школ и делать это быстрее, - сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

Чтобы ускорить начало строительства, администрация Хабаровска по поручению врио губернатора Дегтярева уже разработала проект и защитила его в Госэкспертизе. Эти работы обошлись местному бюджету в 73 миллиона рублей.

- Нам как бизнесу, работающему на Дальнем Востоке, очень важно видеть запрос власти на привлечение инвестиций в социальную сферу. Благодаря активной позиции Михаила Дегтярева в рекордно короткие сроки удалось согласовать выделение федеральной субсидии. В связи с этим, фонд «Стратегия будущего» выступил с частной концессионной инициативой строительства школы в микрорайоне «Строитель», - отметил Станислав Неверов, генеральный директор фонда «Стратегия будущего».

Дегтярев смог найти выход даже из непростой ситуации дефицита ресурсов в краевом бюджете. Адресно взаимодействуя с федеральными властями, фондами и бизнесом, ему удалось найти механизм, который позволит привлечь дополнительные средства на создание социальной инфраструктуры в регионе.

В рамках сотрудничества фонд «Стратегия будущего» и правительство Хабаровского края подали совместную заявку на федеральный уровень, а правительство РФ удовлетворило ее, предоставив необходимое финансирование.

- Инициатива врио губернатора Хабаровского края по строительству школы на 1100 учащихся по концессии является ярким свидетельством эффективного взаимодействия региональной власти и бизнеса. Привлечение бизнеса к строительству объектов социальной сферы, в том числе школ, не только в качестве подрядчика, но и надежного партнера, фактически кредитующего регионы, помогает им нарастить темпы достижения стратегических целей, определенных президентом России и облегчает нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации. Такой подход является оптимальным для сохранения устойчивости бюджетной системы, - подчеркнул Виктор Смирнов, заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Ставка Дегтярева на привлечение бизнеса и развитие инструментов ГЧП себя полностью оправдала. За счет собственных средств регион решал бы проблему нехватки школ и детских садов не одно десятилетие, однако, привлекая частное и федеральное финансирование на условиях концессионных соглашений, Хабаровский край сможет полностью решить эту проблему уже в обозримой перспективе, потратив из своего бюджета лишь незначительную часть средств.

Сейчас в правительстве Хабаровского края по поручению Михаила Дегтярева уже готовится следующая заявка на получение федеральной субсидии. С использованием механизма государственно-частного партнерства будут построены школы в Хабаровске, в Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре.