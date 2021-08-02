Может бродить без еды и воды: 11 дней ищут без вести пропавшего хабаровчанина, которого дома ждет жена

Рост Пак Гын Сека 167 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые короткие волосы. Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

Пак Гын Сек - пенсионер из Хабаровска, который вышел на улицу и без вести пропал. 74-летний мужчина вышел из дома и отправился в неизвестном направлении. До сих пор родным и близким ничего не известно о судьбе хабаровчанина.

ИЗМОЖДЕННЫЙ И ПОТЕРЯННЫЙ

Мужчина без вести пропал 21 июля в районе Железнодорожной больницы. Пак Гын Сек ушел рано утром и даже не взял с собой телефон. Время шло, а хабаровчанин не возвращался. Тревогу забила супруга мужчины - у мужа слабое здоровье, и он может потеряться в пространстве.

За поиски Пак Гын Сека взялись волонтеры. Они прочесали десятки километров местности, заглянули в каждый лесочек и подвал - все тщетно, хабаровчанин словно канул в воду. Зацепка появилась спустя несколько дней - объявился свидетель, который видел пропавшего 21 июля в районе остановки «Школа №51». Там же Пак Гын Сек примерно в 16:20 часов попал в объектив камеры видеонаблюдения магазина «Эврика».

- Камера зафиксировала передвижение мужчины в сторону улицы Шелеста. В те дни стояла жара, по записи видно, что идти ему очень тяжело. После «Школы №51» мы не можем найти камеры, которые бы его фиксировали. Волонтерами осмотрен район пропажи. У семьи пропавшего и у нас одна надежда - на людей, которые могут его вспомнить и дать нам верное направление поиска, - рассказали «КП» волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Почти все 11 дней в Хабаровске стояла жаркая погода - температура воздуха добиралась до +36 градусов. Есть ли у Пак Гын Сека вода и еда - неизвестно. Мужчине может понадобиться помощь врачей.

ПРИМЕТЫ

Рост Пак Гын Сека 167 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые короткие волосы. Хабаровчанин был одет в черные футболку, спортивные штаны с лампасами (три полоски), кепку и синие кроссовки.

- Призываем обращать внимание на пожилых людей, которые могут быть одеты не по погоде, неуверенно двигаться, казаться потерянными. Просим кондукторов и водителей общественного транспорта не высаживать на конечных остановках, спрашивайте, нужна ли помощь, не стесняйтесь ее предлагать, ведь часто от этого зависит жизнь человека, - добавили волонтеры.

Информацию можно передать по номерам телефона: +7 914-190-12-17; +7 914-167-37-77.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Я хочу домой»: потерявшийся ребенок ночь прождал помощи в лесу в Хабаровском крае

Девочку нашли замерзшей и сильно искусанной комарами (подробнее)

Лежал на земле без еды и воды: хабаровчанин пять дней ждал помощи в траве

Его сильно покусали мошка и комары (подробнее)