Отдать здоровье за 1500 рублей: поддельные сертификаты о ковид-вакцинации продавал хабаровчанин через «закладки»

Спрос на поддельные медицинские справки взлетел с введением обязательной иммунизации Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Нежелание ставить прививку от коронавируса заставляет людей искать лазейки и нарушать закон, чтобы заполучить заветный сертификат о ковид-вакцинации без укола. Спрос на поддельные медицинские справки взлетел с введением обязательной иммунизации. А, как известно, есть потребность, появится и предложение. Одного такого дельца на живца поймали в Хабаровске.

Цена вопроса – от 1000 до 1500 рублей Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

ПНЕВМОНИЯ ЗА 1000

Максим – один из тех, кто смекнул, что и в Хабаровске появится запрос на поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. 28-летний парень обзавелся соответствующими бланками, но решил не ограничиваться только на этом виде медицинских документов. В ассортименте липовых справок были отрицательные тесты на ковид, результаты анализов на наличие антител, листки временной нетрудоспособности, заключения врачебных комиссий. В диагнозах все, что только душа пожелает: пневмония, проблемы с щитовидной железой, ОРВИ и многое другое.

В арсенале хабаровчанина было девять печатей различных больниц Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Клиенты Максима могли выбирать и медицинскую организацию, которая якобы выдавала справки. В арсенале хабаровчанина было девять печатей различных больниц. Среди них 11, 10, краевая психиатрическая больницы, а также учреждения в других регионах страны, где парень периодически брал заказы на изготовление фейковых документов. Цена вопроса – от 1000 до 1500 рублей.

. В ассортименте липовых справок были отрицательные тесты на ковид, результаты анализов на наличие антител, листки временной нетрудоспособности Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Продажу поддельных справок парень наладил через мессенджер. Брал заказ, отправлял фото и, если клиенту все нравилось, прятал за доской объявлений на своем подъезде. Деньги хабаровчанину от довольных покупателей приходили на электронный кошелек.

У парня изъяли жесткий диск бланками медсправок Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

ЗАДЕРЖАНИЕ

О дельце быстро прознали хабаровские правоохранители. Оперативники заказали у Максима несколько справок на наличие антител к коронавирусу. В оговоренные сроки медицинские документы были готовы, а возле подъезда хабаровчанина ждал спецназ. Сотрудники СОБРа скрутили парня и провели обыск квартиры.

- Возбуждены два уголовных дела по статьям «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». В настоящее время они объединены в одно производство. Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщила «КП» Ирина Щеголева, официальный представитель УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Полиция теперь ищет клиентов Максима. Покупатели фейковых сертификатов и результатов анализов ждет наказание по той же статье, что и продавца.

В диагнозах все, что только душа пожелает: пневмония, проблемы с щитовидной железой, ОРВИ и многое другое Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Работодателям необходимо быть внимательными. Если в подлинности предоставляемых человеком справок есть сомнения, следует обратиться в больницу, которая выдавала документ.

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