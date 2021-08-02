Никакого куража в фонтанах: хабаровчанки рассказали, каково быть женами десантников

Каждый год семья Коробенковых приходит почтить память павших воинов к "Черному тюльпану". Фото: Максим МОЛОТОВ

Сегодня, 2 августа, в Хабаровске, как и по всей России, отмечается День ВДВ. Есть некий стереотип, что десантники – это такие брутальные самцы, которые с ревом купаются в фонтанах, рвут на себе полосатые майки, бьют о свои головы кирпичи, закусывают стеклянными бутылками, размалывая их зубами в порошок, а всякому несогласному жить по суровым десантным законам ломают конечности об коленку. Общеизвестно, что во второй день августа лучше все-таки вечерком посидеть дома, а не шастать возле фонтанов и открытых водоемов. Однако не настойчиво ли это культивируемый стереотип? В поисках ответов я приехал на набережную стадиона Ленина.

Самый лучший мужчина на свете

С первых минут общения с семьей Коробенковых стало ясно, что расхожий имидж вэдэвэшника – брехня, которую придумали рахитичные задохлики из зависти. Современный дальневосточный десантник – это вроде японского самурая. То есть носитель четкого кодекса чести, отточенных боевых навыков, склонного к самообразованию, адепта своеобразной жизненной философии, которая не всегда согласуется с царящими в обществе нравами. Например, безусловного почитания женщин, горячей любви к детям, уважения старших не по возрасту, а по заслугам и жизненному опыту, почти полного отсутствия полутонов и недосказанности в отношениях с другими, обостренного чувства справедливости, цельности характера.

Каждый год семья Коробенковых приходит почтить память павших воинов к "Черному тюльпану". Фото: Максим МОЛОТОВ

- Я хочу сказать, что мой муж Николай Коробенков – вот он рядом – самый лучший мужчина на свете. Не потому что он мой муж, хотя поэтому – в первую очередь. Он настоящий человек. Знаете, есть такое чувство – мгновенное при встрече – когда понимаешь, что вот это – настоящее. Рядом с ним я чувствую, как слетает все преходящее, наносное, ты сам становишься цельным и испытываешь огромное счастье. Может быть, кого-то вид Коли и может испугать – это же настоящий богатырь! Но в семье это нежнейший человек, добрый, мягкий, с прекрасным чувством юмора. Видите – у нас двое детей. Он обожает детей. Про каменную стену я и не говорю – это и так понятно. В быту мы ладим стопроцентно, в доме он хозяин – рачительный и аккуратный. Нашу старшую дочь воспитывает по своему образцу. А главное его качество – внутренняя сила, - рассказывает Дарья Коробенкова.

Каждый год семья Коробенковых приходит почтить память павших воинов к "Черному тюльпану". Фото: Максим МОЛОТОВ

Каждый год семья Коробенковых приходит в этот августовский день к хабаровскому памятнику «Черный тюльпан». Как и многие другие. Никакого куража в фонтанах, никакой дикости с разгрызанием бутылок.

- Разбивание кирпича о голову ума не прибавляет, - философски заметил Николай Коробенков. – Хотя, некоторым это бы не помешало…

Каждый год семья Коробенковых приходит почтить память павших воинов к "Черному тюльпану". Фото: Максим МОЛОТОВ

Кулинар, поэт и мастер на все руки

У молодого стройного десантника в тельняшке, берете и берцах немного вытянулось лицо, когда я так некстати поперхнулся на фразе «Можно я с вашей женой…». Я имел в виду - поговорим, каково оно – жить с настоящим воином, белой костью вооруженных сил. Но – слово вылетело. Видно, день сегодня такой. Глаза парня сузились, и от вероятного правого хука меня спасло удостоверение «Комсомолки» - ветер с Амура пошевелили пластиковый бейджик, висящий на синей ленточке у меня на груди, и тот повернулся нужной стороной. «А-а, писарчук… Ты спросить чего-то хотел? Спрашивай», - мигом оттаял вэдэвэшник. Пропустившее один удар сердце встало на место и я спросил.

- Поженились мы с Костей год с небольшим назад. Я оканчивала банковскую школу, поехала в гости к подруге на дачу. И Костя там тоже был – у них была встреча одноклассников. Мне он как-то сразу не показался – скромный, воспитанный, не болтливый. Я сначала подумала – молодой инженер. Парни пьют что-то крепкое, друг перед другом пальцы раскидывают, этот свежевыжатый сок потягивает, на вопросы улыбается. Это потом все узнали, что он десантник, служит по контракту. Костя обмазал три курицы глиной, положил в ямку, обложил камнями и разжег сверху костер. Ничего вкуснее в жизни я не ела! Потом он меня на танец пригласил. Потом сказал: «Все, что мужчина делает в жизни не очень часто, он должен делать очень хорошо и красиво. А все, что часто – делать бесподобно». Я эти слова навсегда запомнила. Мы поженились. И я убедилась – он не очень часто танцует, готовит, рубит дрова, удит рыбу и чинит холодильник. И делает он это очень хорошо. Когда же Костя учится – а учится он постоянно, делает ремонт, возится с машиной, стреляет по мишени, охотится на море за камбалой и пишет стихи – как средневековые баллады – у него это получается бесподобно. Он дает тебе постоянный тихий и надежный праздник. Вот что такое жизнь с настоящим десантником, - поведала его жена Лариса.

Фамилию они не назвали. Костя сказал, что еще недостаточно ее прославил. Может, чуток попозже.

И еще. Насчет вэдэвэшного якобы дерибаса. Знакомый полицейский оперативник рассказывал, что количество преступлений в Хабаровске в ночь на 3 августа снижается на порядок.