Михаил Дегтярев: «Это серьезный вызов для команды, но я уверен, что мы справимся»

«Это серьезный вызов для команды, но я уверен, что мы справимся» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Приветствую слушателей радио «Комсомольская правда». Продолжаю делиться самыми важными для нашего края новостями прошедшей недели в привычном уже для вас формате.

Ключевым событием стал визит Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Комсомольск-на-Амуре. У него была обширная программа посещения заводов амурского судостроительного и авиационного имени Гагарина. Осмотр производственных площадок по сборке самолета «Сухой Суперджет-100». Провели совместную двустороннюю встречу.

Но, на мой взгляд, самое главное - то, что он побывал в детском больничном комплексе. Мы об этом очень просили. Теперь появились перспективы ввода стационара в эксплуатацию. Это крайне важная тема. Строительство было заморожено в 2019 году из-за ошибок в проекте. А ведь изначально были выделены большие средства - более двух миллиардов рублей по поручению президента. Но оказалось, что объект в реальности стоит почти шесть миллиардов. Недопустимый просчет. Спасибо Михаилу Владимировичу Мишустину, что он в своем графике нашел время, приехал и ознакомился с объектом. Мы обсудили с ним эту ситуацию, и под мои личные гарантии премьер-министр принял решение. Теперь получим три миллиарда рублей на завершение строительства. А к концу 2023 года мы планируем ввести объект в эксплуатацию. Это серьезный вызов для команды, но я уверен, что мы справимся. Я еще раз благодарю за помощь правительство России и лично премьер-министра.

Вторая хорошая новость пришла на прошлой неделе из Москвы: наша заявка на финансирование возведения школы в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске одобрена министерством просвещения. Это долгожданное событие. Школа на 1100 мест примет детей через два года. Закроют вопрос со второй сменой в густонаселенном микрорайоне. Одними из первых в России при возведении учреждения образования мы задействуем механизм государственно-частного партнерства. Благодаря этому мы можем строить больше школ и делать это значительно быстрее.

Еще на прошлой неделе побывал в Амурском районе. Провели там уже традиционное выездное расширенное заседание правительства края, обсудили актуальные вопросы территории. Министры провели личный прием, чтобы максимально оперативно реагировать на нужды людей. Пришло более ста человек. Первый, напомню, прием мы провели в Чегдомыне месяц назад. Побывал также в селе Ачан. Ему исполнилось 370 лет. Принял решение - на месте - о строительстве нового Дома культуры и финансирования капремонта средней школы.

В селе Вознесенское проверил, как ведется капремонт амбулатории. Ведется плохо. Придал ускорение - тоже на месте. Кроме того, принял участие в освящении нового храма Вознесения Господня. Он заложен год назад, построен на деньги меценатов.

Завершилась неделя выполнением поручения с телевизионной прямой линии. Встретились с Сергеем Донских - владельцем открытого бассейна в Хабаровске. Он пошел навстречу жителям Хабаровского края, мы договорились о снижении стоимости разового посещения спортивного объекта. Также расширяется круг жителей, пользующихся правом покупки билетов по льготным ценам. Сам бассейн остается в собственности Хабаровского края. И еще немаловажно - усилили меры по очистке воды. Здоровье граждан - наш приоритет.

И в завершение традиционно обращаюсь к слушателям радио «Комсомольская правда» и всем жителям: берегите себя и ваших близких.

Всегда ваш, Михаил Дегтярев.