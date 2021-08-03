Дегтярев выводит Хабаровский край на глобальную арену – эксперт. Фото: Максим МОЛОТОВ

Действия Михаила Дегтярева в последний год уже вполне официально называют «перезагрузкой» отношений с федеральным правительством. Помимо прочего врио смог привлечь в краевые предприятия ВПК региона крупные заказы, на долгие годы гарантирующие предприятиям загрузку, а людям, которые на них работают, - уверенность в завтрашнем дне.

Мы имеем в виду, прежде всего, военные контракты. В ходе рабочей встречи с Михаилом Дегтяревым в Комсомольске-на-Амуре министра обороны России Сергея Шойгу заключены договоры с Минобороны на поставку военной техники для нужд Российской армии.

Прежде всего, это контракт на строительство военных кораблей на Амурском судостроительном заводе. Предприятие должно изготовить для Минобороны шесть корветов до 2028 года. В Хабаровский край на реализацию гособоронзаказа будет направлено до 630 миллиардов рублей. Только в виде налогов с реализации проекта по строительству корветов бюджет региона получит свыше 15 миллиардов рублей.

Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Юрия Гагарина выполняет экспортный контракт на самолеты Су-35 для иностранного заказчика, проводит ремонт и модернизацию армейской техники, занимается изготовлением деталей для расположенного по соседству гражданского авиастроительного предприятия, выпускающего пассажирские лайнеры «Сухой Суперджет 100». В ходе недавнего посещения авиазавода имени Юрия Гагарина Михаилом Мишустиным стало известно, что на предприятии будет налажено производство самолета пятого поколения Су-57. По оценкам руководства предприятия, имеющегося объема гособоронзаказа достаточно, чтобы полностью загрузить его мощности до 2028 года.

Все эти военные контракты дают толчок развитию сугубо гражданских сфер жизни. Например, благоустройство городов и строительство социально-культурных объектов.

- По-моему, вполне однозначно, что Хабаровский край нуждался в перезагрузке. Не какой-то местной отраслевой, а в концептуальной. Дегтярев, его команда выводят сейчас наш регион на глобальную арену. Все доселе существовавшие программы на Дальнем Востоке не предусматривали встраивания нашей восточной части России в экономику страны, а по большому счету и мира. Они были локальны. Врио идет другим путем. Он ставит планку выше. Хабаровский край - не как сырьевой и ресурсный придаток каких-то мегакорпораций, а полноценный игрок. Ведь речь не идет только о наличии у нас природных ресурсов, а о брендировании, о позиционировании территории, о ее транзитном потенциале. По сути, Дегтярев выстраивает основу новой исторической миссии Дальнего Востока во главе с Хабаровским краем. Отсюда исходят новые форматы потребностей к подходам вообще жизнедеятельности власти и населения. Отсюда его кажущиеся парадоксальными, непривычными решения. Краю, нашей земле нужны были острые, не отягощенные советской идеологией мозги, сильная воля, свежий взгляд, хорошая интегрированность в высшие властные и бизнес-элиты. И все это появилось. Идеи-то зрели много лет, но имелась некоторая стагнация региона. Пришел человек и сдвинул дело с мертвой точки. Михаил Владимирович вовсю использует свою хорошую погруженность в московские элиты. Край он знает уже досконально - посетил каждый уголок. Он мазками уже наметил стратегию развития края и начал ее реализовывать. И сразу привлек доступные ему средства. То есть начал возрождать то, что дает людям и краю деньги - заказы, контракты, преференции, субвенции, инвестиции и так далее. Он палит из всех орудий и наступает по всем фронтам. Что вы хотите - историческая миссия встраивания огромной территории в мировую орбиту только того и требует, - комментирует директор департамента управления проектами ТОГУ, кандидат технических наук, системный аналитик Геннадий Маркелов.

Дегтярев хорошо понимает, насколько важна для Хабаровского края оборонка, поэтому задействует все свои рабочие контакты на федеральном уровне (в правительстве, Ростехе, МО РФ), чтобы привлечь дополнительные заказы предприятиям ВПК края.