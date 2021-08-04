«Я очень расстроен» - хабаровский боксер Андрей Замковой о своем выступлении на Олимпиаде. Фото: Федерация бокса России

Боксер из Хабаровска Андрей Замковой, который завоевал на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль, дал оценку своему поединку с кубинцем Роньелем Иглесиасом Сотолонго. По словам спортсмена, он ожидал от себя большего. Этим он поделился в своем инстаграм-аккаунте.

- Я ехал в Токио с целью завоевать золотую медаль. Поэтому остался недоволен своим выступлением. Но как есть - не все бывает так, как мы хотим. Нужно провести анализ вместе с моим тренером, Геннадием Рыжиковым. Я полностью доверяю этому специалисту. Но сначала я хочу немного отдохнуть, провести время с близкими, пережить вот этот момент. Честно, я очень расстроен, я настраивался на большее, - говорит спортсмен.

Андрей не намерен завершать карьеру и планирует отправиться на Олимпиаду в Париже. Фото: Федерация бокса России

Андрей Замковой - один из самых опытных российских боксеров. За его плечами блестящие выступления на соревнованиях всех уровней. И третье место в Токио подстегнуло его на большие достижения.

- Я не завершаю карьеру. Через три года Олимпиада в Париже. Я очень хочу на нее отобраться, - заявил Замковой.

На сегодняшний день в копилке ОКР на Олимпийских играх в Токио 52 медали: 13 золотых, 21 серебряных и 18 бронзовых. С таким результатом отечественная сборная занимает пятое место, уступая Китаю, США, Японии и Австралии.

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