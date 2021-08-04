«Я пытался поднять джимбарр в нашем городе» - хабаровский барриста о своем увлечении

Джимбарр сочетает в себе силу, ловкость, выносливость и творческий подход. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Сейчас лето, и многие хабаровчане занимаются спортом на улице. Турники - первое, что приходит на ум после футбола. Они доступны и понятны любому. Только вот большинство ограничивается подтягиваниями. Но мало кто знает, что есть такая дисциплина как джимбарр. Это подвид экстремальной гимнастики на турнике, который зародился в Колумбии. В Хабаровске джимбарром увлекается очень мало людей, Сергей Федулов - один из них.

Современный спорт сегодня крайне разнообразен. Кроме общепризнанных и всем известных дисциплин, таких как футбол или плавание, существуют экстремальные и совсем андеграундные движения, про которые простой обыватель может даже не знать.

К таким «околоспортивным» направлением можно отнести джимбарр (gimbarr). Это отдельная разновидность уличных тренировок на турниках, зародившаяся в Колумбии в городе Богота более 55 лет назад. Само название произошло от соединения слов ginástica (гимнастика) и barra (турник), то есть джимбарр - это гимнастика на турнике.

Тех, кто занимается джимбарром, принято называть barrista (барриста), так как bar переводится как «перекладина» или «турник». Не стоит путать с теми, кто делает кофе. Кстати, сами барриста не считают джимбарр видом спорта, так как он не включен ни в одну федерацию.

В России о данном направлении узнали только в 2008-2009 годах, одновременно с зарождением в нашей стране двух других уличных дисциплин - движения уличных гимнастов (турникменов) и субкультуры Ghetto Workout.

В Хабаровске джимбарром вот уже семь лет занимается Сергей Федулов. Ему 20 лет, и он обычный парень, учится на лаборанта в медколледже. А в свободное время ходит «тренить» на турник. Для Сергея джимбарр не просто хобби, он реально «горит» этим увлечением и даже пытался вместе с другими неравнодушными ребятами популяризировать это движение.

- Я несколько раз пытался поднять джимбарр в Хабаровске. Не один, конечно, но я был из тех, кто реально хотел сделать из этого что-то большее. А так в городе джимбарром занимаются человека четыре. В 2016-2017 годах мы обращались в администрацию, спортивные организации, про нас даже делали материал в «Губернии». По-настоящему серьезных результатов это не принесло. Но все же нам удалось добиться появления залов и открытых площадок, которые больше подходят для воркаута, где упор больше делается на силу, чем на технику. Турники для воркаута плохо подходят для джимбарра, ведь они узкие и скользкие. Сам я некоторое время занимался в гимнастическом зале в Южном. Даже как-то раз был судьей на соревнованиях, - рассказал Сергей Федулов.

Для занятий джимбарром лучше всего подходит гимнастический турник, на обычных перекладинах трюки получаются хуже. Для большинства упражнения на турнике ограничиваются подтягиваниями и максимум «выходом силы». Но для барриста - все семечки.

- На данный момент я знаю около четырех тысяч элементов. Их я учил на протяжении двух лет. Сначала было очень тяжело. Проблема была еще в том, что не было никакой структуризации всей этой кучи элементов. Для непосвященного это темный лес. Названия все на испанском, а на русском звучат как заклинания - нивелада, контра роса, немезис, чалито, бомберос. Я учился в основном по роликам в интернете. Потом искал единомышленников в реальной жизни. Вообще, видео в джимбарре - это основной способ самопрезентации барриста в сети. Обычно это динамичная нарезка тренировок под бодрую музыку. Так можно заявить о себе всем. Новички, когда выкладывают первые видео, говорят - «не судите строго», - добавил хабаровчанин.

Вообще, все элементы делятся на три категории: джирас - обороты, соскоки (акрос), перелеты; фигурас - фигуры, эффектные позиции; Yo-Yo (по аналогии с известной игрушкой) - элементы, которые заканчиваются невиладой (nivelada) - вис на одной руке, самый известный и узнаваемый элемент в джимбарре.

Джимбарр сочетает в себе силу, ловкость, выносливость и творческий подход. Однако наибольшие требования данное направление предъявляет именно к растяжке мышц и суставов. И предъявляет серьезные требования к тем, кто хочет им заниматься.

- Среди барриста очень мало девушек. Им тяжелее даются физические нагрузки и выкручивания. Хотя они и гибче. Также многие бросают из-за того, что срывают себе связки и прочее. Джимбарр, как и многие физические активности - довольно травмоопасен. Я сам несколько раз сильно растягивал руки, и из-за этого приходилось на время бросать занятия. Перед каждой тренировкой нужно хорошо размяться. Также желательно использовать магнезию и специальные жгуты для подстраховки. Так как кисть во время всех пируэтов и поворотов выкручивается на все 360 градусов, тогда как обычный человек способен это сделать только на 180, - поведал молодой барриста.

Официально джимбарр не поддерживается государством, это скорее молодежная субкультура. Тем не менее он входил в программу городских соревнований по дворовому спорту. Состязания состоялись в Хабаровске в октябре 2012 года, в честь открытия первой воркаут-площадки. Но такие события случаются редко. В основном уличные гимнасты проводят свободное время за регулярными тренировками и придумывают новые трюки.