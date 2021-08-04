Михаил Дегтярев погрузился в проблемы самого северного района Хабаровского края

Михаил Дегтярев совершил двухдневную рабочую командировку в Охотский район. Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев совершил двухдневную рабочую командировку в Охотский район. Он остается верен себе – продолжает практику личного посещения самых удаленных районов края. На месте врио губернатора дает оценку работе муниципальных властей, общается с жителями, работниками ключевых предприятий, социальной сферы и здравоохранения.

Во время встречи с руководителем региона жителями Охотска поднимали вопросы о ценах на продукты питания и товары в магазинах, поддержке местных фермеров и аграриев, состояния водовода и взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. На каждый поступивший вопрос Михаил Дегтярев дал мотивированный ответ.

- Могу сказать, что Михаил Владимирович действительно погружен в проблемы нашего района. Он в курсе почти всех вопросов. Мы затронули главные болевые места. В первую очередь, перенос котельной поселка Охотск на новое место. Сейчас она отрицательно влияет на экологию – воздух сильно загрязняет. И водоснабжение – нам нужны скважины. А для этого необходимо провести изыскательские работы. Михаил Дегтярев пообещал, что правительство края решит эти проблемы. А его обещаниям мы верим, – рассказал «КП-Хабаровск» мэр Охотска Иван Мартынов.

На встрече с охотчанами – а пришло боше ста человек – врио губернатора подтвердил, что уже дал соответствующее поручение насчет снабжения района продовольствием. С 2022 года список продуктов питания, на доставку которых на север края выделяется субсидия из краевого бюджета, будет существенно расширен. Это позволит снизить цены на цельное молоко, сыр, кисломолочную продукцию и куриные яйца. Кроме того, решением врио губернатора тариф на перевозку грузов в Охотск с 1 февраля 2021 года был снижен на 15%.

В ответ на просьбу фермеров помочь им с доставкой комбикормов, Михаил Дегтярев тут же дал соответствующее поручение минсельхозу. Такие же мотивированные ответы жители Охотска получили и по другим своим обращениям к главе региона.

Глава региона добрался до самого северного населенного пункта Хабаровского края – поселка Арка. Здесь он тоже общался с местными жителями. Они спрашивали в основном про развитие социальной инфраструктуры. Людей беспокоит дефицит лекарственных средств в аптеке, необходимость ремонта почтового отделения, потребность в более длительном пребывании врачей узких специальностей, приезжающих в село для профилактических осмотров, а также вопрос строительства нового детского сада, взамен закрытого ранее по решению суда.

Как рассказал глава региона, по его поручению правительство региона будет добиваться от федерального центра согласования проекта строительства нового детского сада. Сейчас с прохождением проектом госэкспертизы возникли определенные сложности, т.к. федеральные требования не учитывают географические, исторические, климатические факторы отдельных территорий. Однако чтобы дети могли ходить в детский сад уже сейчас, прорабатывается вопрос приведения в порядок уже имеющегося здания. Его ремонт позволит обеспечить функционирование детсада № 6 еще в течение двух-трех лет.

Осмотрел глава региона и площадку под строительство новой амбулатории в северном селе. Сейчас филиал Охотской ЦРБ располагается в нескольких деревянных строениях со стопроцентным износом. Обслуживает амбулатория 620 человек, в том числе кочующее население (оленеводов – эвенов).

Ежегодно жителей села Арка осматривают специалисты ЦРБ, в составе врачебной бригады - хирург, гинеколог, психиатр, оториноларинголог. Также ежегодно проводится обследование органов грудной клетки на передвижном флюорографе.

- Как бы далеко от краевого центра не жили люди, мы обязаны обеспечить им достойный уровень медицинской помощи, что сейчас и делаем в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, - подчеркнул врио губернатора.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в селе Арка запланировано строительство новой амбулатории на 50 посещений в смену (с жилым помещением). Проектирование сейчас на завершающей стадии. Строительство намечено на 2022-2023 годы. Предварительно проект оценивается в 149,1 млн рублей, из которых 142,8 млн рублей - средства федерального бюджета.

Администрацией Охотского района выделен земельный участок под строительство, согласован вопрос электро- и теплоснабжения от котельной и электростанции.

- В самом деле, лекарства поступают в наш аптечный пункт не в том объеме, который нужен. И амбулатория необходима. Кочующих оленеводов у нас мало осталось. Разрушился колхоз, в котором они получали зарплаты, в тайге перспектив у них никаких, они оседают в Арке. Их надо кормить, лечить. Но главная проблема нашего поселка – это связь с миром. Мобильная есть – один сотовый оператор. Но интернета нет никакого. У нескольких человек имеется спутниковый интернет, но представляете, сколько это стоит? Одна тарелка – не меньше 50 тысяч рублей. Мы невыездные здесь. Многие не могут не только в Хабаровск выбраться, а даже в Охотск. Интернет – единственная живая связь с миром. И та – через раз и не для всех. Послать элементарное сообщение по мессенджеру – проблема, - говорит глава Аркинского сельского поселения Андрей Андреев.

Что ж, врио губернатора об этом услышал. Проблема зафиксирована. А это многое значит. Формат рабочих командировок уже доказал свою эффективность. Дегтярев прямо на месте общается с жителями, коллективами и, изучив ситуацию, дает поручения краевому правительству. И здесь, в Охотском районе, на краю вечной мерзлоты он ставил задачи профильным министерствам, решал проблемы, волнующие людей не один год.