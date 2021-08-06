«На западе не представляют, насколько красивый, богатый и дружелюбный Хабаровский край» - Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев дал эксклюзивное интервью на радио «КП – Хабаровск». Фото: Сергей ПЯТКОВ

До начала разговора с руководителем края в эфире он сразу предупредил, что спрашивать можно о чем угодно. Погруженность Михаила Дегтярева в проблемы районов, предприятий, отдельных кварталов и даже отдельных людей общеизвестна. Но говорили мы только о том, что важно действительно для всех.

- Михаил Владимирович, на нас обрушился какой-то настоящий потоп. Амур, потом внезапный паводок в Верхнебуреинском районе, затем сброс с водохранилищ Амурской области, теперь тайфун из Китая несет воду. Мы к этому готовы?

- Не всегда и не везде готовы. Это касается Верхнебуреинского района. Бурея просто разбушевалась. Такое там впервые за последние 50 лет. И это произошло второй раз за два месяца - опять высокая вода, опять эвакуация. Все было сделано своевременно. Первый напор преодолели, дома только просушили, как снова пришла беда. Мосты только начали восстанавливать - все смыло. В Софийске у людей заканчиваются продукты питания, поэтому по моему поручению туда отправлено вертолетом шесть тонн продуктов. Но - без паники. Мы никого не бросим, конечно. Всем поможем. Но это накладывает определенную нервозность на работу и организацию функционирования власти. Но в любом случае районные оценочные комиссии по Верхнебуреинскому району свои предложения нам направляют. Мгновенно - максимум в 24 часа мы переводим средства до районной администрации и дальше - уже выплаты пострадавшим. По Хабаровску и по амурскому паводку ситуация тоже непростая. Вы знаете - циклон надвигается, мы под ударом. 14-15 августа в Хабаровске ждем уровень воды около 6,5 метра. Это означает, что будет подтоплено до 60 частных домов, полторы тысячи дач, несколько дорог. Держим на контроле, к удару стихии готовы. Краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям регулярно собирается, штаб оперативный работает. Отмечу важное - после 5,3 метров прекращается работа паромной переправы, прошу всех дачников тоже готовиться: поднимать имущество на вторые этажи, вывозить. Здесь на себя нужно тоже рассчитывать, не только на помощь государства. Ну, и по поводу Комсомольска душа, конечно, болит. Там серьезно ускорились работы по созданию гидрозащитных сооружений, трудятся в три смены сотни единиц техники. Где-то к двадцатым числам августа туда подойдет вода. Город будет уже защищен.

- Вы уже говорили, что одним из главных итогов недавнего визита председателя правительства России Михаила Мишустина в Хабаровский край стало посещение им замороженной стройки детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре и принятие решения на высшем уровне о его строительстве. Трудно было добиться такого результата?

- Непросто. Я не раз говорил в интервью, что этот комплекс был единственным объектом, по которому у меня нет решения. Требовалось для достройки 3,7 миллиарда - 700 миллионов мы нашли, а три миллиарда было просто неоткуда взять. Поэтому я сделал все, чтобы объект появился в графике премьер-министра. Поверьте - это было сложно. Были разные силы, которые вычеркивали эту больницу из планов, и это нормально в бюрократической машине. Но мы добились визита Михаила Мишустина, и он увидел все своими глазами. Дал несколько поручений там разобраться. Он понял, что достраивать-то надо. 90 тысяч детей не получает помощь. Поэтому мы обязательно ее достроим теперь с помощью трансфертов из федерального бюджета в размере трех миллиардов. Решение принято, все на бумаге, и сдадим, как я и обещал, в течение двух лет. Я взял на себя личную ответственность. Поверьте - это непросто, когда не ты сам строитель, не ты кладешь кирпичи, не ты устанавливаешь оборудование. Нужно просто все организовать так, чтобы через два года комплекс был доведен до конца. И это будет сделано для комсомольчан и детей всех близлежащих районов.

- Есть информация, что Хабаровский край получил недавно дополнительно два миллиарда рублей на решение задач социально-экономической сферы. На какие проекты эти деньги планируется потратить?

- Большой пирог был на столе, когда регионы выстроились за этими деньгами. И нам досталось опять больше всех - два миллиарда. Мы их уже распределили. На что? Надо исходить из того, о чем мы с президентом России говорили на недавней видеоконференции. Владимир Владимирович мне указал на то, что у нас очень изношенные сети - и по электричеству, и по теплу, и по воде. То есть мы будем ремонтировать, обновлять инфраструктуру для жизни. Деревянные электростанции заменим. Потом - благоустройство. 300 миллионов рублей пойдет на Хабаровск. На Комсомольск, на 78 дворов тоже выделены деньги - по другой программе из средств дальневосточной субсидии по линии Минвостокразвития. Мы тоже их буквально выгрызли для Комсомольска. Финансирование пойдет на строительство площадок ГТО, спортивных и детских площадок. Потом у нас часть средств пойдет на расселение аварийного жилья, часть - на социальные выплаты детям-сиротам. На пожарные машины. На дороги. На все злободневные вопросы.

- Нам часто задают вопрос про речной транспорт - будем возрождать полноценное судоходство на Амуре?

- Можно, я думаю, найти такие механизмы финансирования строительства речного флота, которые будут выгодны. И мы, в принципе, к этому уже приблизились. На стапелях Хабаровского судостроительного завода стоят два судна. Таких же, как «70 лет Победы». То есть три единицы. Их когда-то заказали, потом бросили из-за нехватки денег. Теперь мы переделываем контракт. Мы отдадим лизинговой компании достройку судов, а потом у нее возьмем сами в лизинг. Это схема известная. Я думаю, что этими тремя кораблями мы обеспечим линию Хабаровск - Фуюань. А вот для круизного судостроения здесь требуются инструменты посложнее. В том числе поддержка в рамках нацпроекта «Туризм», на которой мы заявились со своим проектом «Амур. Дорогой тысячелетий». Один из треков - это будет речной туризм. Для этого нужен флот. Хабаровский край интересен как туристическая территория. Это же очевидно. У нас Хехцир, уже готов мастер-план нового горнолыжного курорта, Большой Уссурийский остров - там готовится грузопассажирский переход в Китай. У нас места для туризма экологического, промыслового, кулинарного. На западе не представляют, насколько красивый, богатый и дружелюбный Хабаровский край. Мы им это продемонстрируем.

- И в заключение…

- И в заключение традиционно желаю жителям Хабаровского края здоровья. Берегите себя и своих близких.

https://youtu.be/BtyzUyxufuQ