Михаил Дегтярев добился сокращения госдолга Хабаровского края

Добиться сокращения госдолга Михаилу Дегтяреву позволила системная работа с бюджетом региона и отказ от лишних трат. Фото: Правительство Хабаровского края

Благодаря ранее достигнутым договоренностям врио губернатора Михаила Дегтярева на федеральном уровне, Хабаровскому краю выделено 16,6 млрд рублей на рефинансирование коммерческих кредитов. Это позволит снизить накопленный долг перед банками с 35,6 млрд рублей до 19,4 млрд рублей.

– Средства выделены нам в рамках реализации инициатив Президента России Владимира Путина по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных бюджетов. Кроме того, мы сами неоднократно обращались в Правительство страны с просьбой дать нам возможность рефинансировать дорогостоящие коммерческие кредиты. Только до конца этого года на выплате процентов мы сэкономим 369,4 млн рублей, – отметил врио губернатора Михаил Дегтярев.

Сэкономленные средства пойдут на решение задач развития социальной инфраструктуры региона, сферы здравоохранения, дорожный ремонт и благоустройство.

- Совершенно естественно, такое резкое снижение долга края банкам вызовет, прежде всего, интерес потенциальных инвесторов. Ведь снижаются инвестиционные риски. И второе – повышается индекс доверия краевой власти. Она не только показала способность отвечать по обязательствам, но и создавать привлекательную среду для вкладывания денег на своей территории. Я думаю, что получение таких преференций Хабаровским краем связано не столько с экономическими процессами, сколько с политическими. Не с каждым руководителем региона высшая власть будет договариваться. С Дегтяревым – договорилась. Конечно, это его заслуга, - считает Марина Ковалева, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий и менеджмента ФГБОУ ВО ХГУЭП, председатель общественного совета при комитете государственного финансового контроля правительства края.

Напомним, госдолг Хабаровского края планомерно увеличивался последние 8 лет. Лишь после назначения на пост врио губернатора Михаила Дегтярева его удалось стабилизировать и началась планомерная работа по его снижению.

В сентябре 2013 год госдолг Хабаровского края составлял 8,113 млрд (из них коммерческие кредиты - 3,875 млрд). В сентябре 2018 год - 49,635 млрд (из них коммерческие кредиты - 30,660 млрд). В июле 2020 год - 59,426 млрд (из них коммерческие кредиты - 40,365 млрд).

Таким образом, меньше чем за 2 года он вырос почти на 10 млрд рублей, причем за счет дорогих в обслуживании банковских займов, на гашение процентов которым уходили буквально все свободные деньги края.

В июне 2021 год госдолг составил 55,111 млрд (из них коммерческие кредиты - 35,565 млрд).

То есть. всего за год работы Михаила Дегтярева на посту руководителя региона госдолг снизился на 4,5 млрд (в основном за счет погашения коммерческих кредитов). Теперь доля коммерческих кредитов в структуре госдолга еще сильнее уменьшится - до 19,4 млрд рублей.

Добиться сокращения госдолга Михаилу Дегтяреву позволила системная работа с бюджетом региона и отказ от лишних трат. По его поручению правительство края существенно увеличило эффективность расходования средств, отказалось от лишних, ничем не обоснованных покупок, и сфокусировалось на задаче сокращения государственного долга. При этом важно, что регион продолжил в полной мере выполнять все свои социальные обязательства и даже расширил перечень социальных программ и их получателей. Таким образом, сокращение долговой нагрузки оказалось возможным благодаря изменению общего подхода к администрированию расходования средств.

- Коммерческие кредиты не могут быть не дорогими. Это всегда кабала. Поэтому Президент России Владимир Путин и дал установку помочь тем регионам, у которых разрыв между реальной платежеспособностью и растущей суммой долга был большой. Хабаровский край попал в число таких субъектов. Другое дело, что рефинансирование долга получили далеко не все. Это относится к теме «роль личность в истории», если говорить о Дегтяреве. Конечно, в Хабаровском крае эта новость была воспринята на ура. Социалку и медицину мы тянем, но теперь высвободившиеся деньги можно пустить на другие проекты. То есть уже не выживать, а развиваться, - комментирует Галина Бурая, заместитель председателя Общественной палаты края, бывший начальник главного управления ЦБ России по Хабаровскому краю.

Проведя год назад аудит состояния дел в регионе, врио губернатора выявил серьезную проблему, которая формировалась на протяжении последних 8 лет – неконтролируемый рост заимствования в коммерческих банках. Мало того, что Хабаровский край вплотную приближался к порогу долга, после преодоления которого над ним ввели бы внешнее финансовое управление, так еще из-за кредитов он был вынужден тратить львиную долю всех поступлений в бюджет на погашение процентов. При этом, размер долга перед банками только увеличивался благодаря новым заимствованиям. Дегтяреву пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы не только договориться с федеральным центром и получить из Москвы средства, которые позволили отдать ранее взятые кредиты в коммерческих банках, но и преломить негативную тенденцию в целом, начав снижать общий размер госдолга.