Метеорит или графика: 16-тонный валун свалился на железную дорогу в Хабаровском крае. Фото: управление ДВЖД.

Удивительное происшествие произошло на железнодорожных путях на перегоне Чепсары – Усть-Орочи. На железнодорожное полотно свалился огромный валун, преградив путь поездам. В управлении ДВЖД уже успели пошутить, что загадочный «камушек» - это космическое тело. Но после падения на рельсы валун не оставил характерных для метеорита следов.

КОСМОС ИЛИ ПРИРОДА?

«А был ли метеорит?», - с этих слов начинается сообщение пресс-службы управления ДВЖД. Загадочная находка первой попалась на глаза машинисту грузового поезда, ехавшему из Ванино в Комсомольск-на-Амуре. Ровно на путях расположился гигантский валун. Каменюка спокойно лежала на рельсах, не давая проехать грузовому составу. Машинисту не оставалось ничего, кроме как остановить поезд и вызвать подмогу. Убрать препятствие с пути смог лишь прибывший на место кран восстановительного поезда. Вес валуна оказался немалым – 16 тонн.

Метеорит или графика: 16-тонный валун свалился на железную дорогу в Хабаровском крае. Фото: управление ДВЖД.

- Оставалось неясным, откуда мог взяться валун. Первая мысль — метеорит. И вот ведь какие рельсы прочные, даже воронки не оставил. Но потом стало понятно: булыжник выкатился на рельсы с горного склона, который подмыло аномальными осадками, - говорится в сообщении ДВЖД.

Примечательно, что при падении валун не повредил железнодорожное полотно. Рельсы остались невредимыми и грузовой состав смог продолжить свой путь. Естественно, после такого происшествия, управление ДВЖД изучило и взяло на особый контроль опасный участок дороги у гор Сихотэ-Алиня.

НЕ ВЕРЮ!

Однако, не каждый пользователь соцсетей поверил, что перед его глазами реальный 16-тонный гигант.

- Графика! Если бы такой 16-тонный камешек упал, бедные были бы рельсы. А они под камешком даже не прогнулись, - усомнился в словах железнодорожников пользователь соцсетей.

К обсуждению тут же подключились комментаторы.

- Какая графика? Вы что? Это правда! – констатировала жительница Хабаровского края.

- Изучите путь и путевое хозяйство, и не пишите глупости, если не понимаете! Набор слов ваших, кому он нужен? – возмутился опытный пользователь.

- Расскажите тогда физику, очень интересно, - добавил местный фотограф.

В качестве доказательства своих слов управление ДВЖД представило видео с подъемом камня с железнодорожного полотна.

Остальные пользователи лишь поблагодарили высшие силы за то, что каменюка не упала на поезд и никто не пострадал. Теперь камень смогут увидеть все желающие из окна поезда. Его оставили в полосе отвода.