Стало известно, когда и где отключат горячую воду в Хабаровске в августе 2021 года Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Едва хабаровчане успели оправиться от весенних и июньских отключений горячей воды, как специалисты вновь приступили к работам по подготовке к грядущему отопительному сезону. На сей раз без горячего водоснабжения останутся потребители ТЭЦ-1, а это, ни много ни мало, жители трех районов Хабаровска и трех поселков Хабаровского района.

ГОТОВИМ ТАЗИКИ И КАСТРЮЛИ

Стало известно, когда и где отключат горячую воду в Хабаровске в августе 2021 года. Уже в понедельник, 9 августа, Хабаровские тепловые сети приступят к ремонтным работам на ТЭЦ-1. В связи с этим, с 9 по 22 августа без горячей воды останутся жители:

- Индустриального района;

- Центрального района, в границах улиц Гамарника (нечетная сторона), Пушкина (до улицы Карла Маркса), Мухина (от улицы Пушкина до Ленинградской), а также Рабочего городка;

- Железнодорожного района, а именно: «ДОСы», улиц Костромская, Промышленная, Хабаровская;

- поселка Ильинка;

- поселка Ракитное;

- поселка Сосновка.

Администрация Хабаровских тепловых сетей напоминает, что гидравлические испытания и ремонтные работы являются необходимым условием при подготовке к грядущему отопительному сезону.

НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ

Кроме того, из-за проведения ремонтных работ на трубопроводе, временно, с 9 по 16 августа, будет перекрыта одна из дорог краевого центра. Так, дорожное движение временно прекратится по улице Сеченова (на улице Специалистов, 36а). Также, во время ремонта трубопровода временно отключат горячую воду у тех потребителей, которые попадают в зону проведения работ.

- Во время гидравлических испытаний и ремонтных работ горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его на транспорте, - добавили в пресс-службе Хабаровских тепловых сетей.

По всем вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.