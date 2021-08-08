Глава МЧС Зиничев взял под контроль паводок в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Министр МЧС России Евгений Зиничев посетил Хабаровский край. Глава ведомства лично решил проконтролировать готовность региона к новому паводку. Вместе с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым он совершили по акватории Амура объезд инженерных гидротехнических защитных сооружений, оценив их состояние и работоспособность, сообщили в правительстве края.

Ожидается, что пиковый момент паводка наступит в период 13-15 августа. Вода поднимется до отметок 600-650 сантиметров. Это превышает уровень опасных отметок: в зоне подтопления будут 60 домов, более полутора тысяч дач на левобережье, один детский сад.

Ожидается, что пиковый момент паводка наступит в период 13-15 августа Фото: Правительство Хабаровского края

- Для минимизации возможного ущерба принято решение пересыпать незавершенный участок дамбы, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска. Для этого заблаговременно сформированы запасы каменной породы и песка. Работы уже ведутся. Предварительно все суда выведены с баз стоянок за пределы дамбы: для них определены места временного базирования. Наиболее уязвимые зоны оснащаются насосными группами и временными насыпными защитными сооружениями, - доложил министру Михаил Дегтярев.

Паводковую ситуацию в регионе усугубляет погода. Сейчас повсеместно идут дожди. И в ближайшие дни обстановка не улучшится.

Зиничев отметил, что край готов к паводку благодаря накопленному опыту Фото: Правительство Хабаровского края

- Важно и дальше вести усиленный мониторинг и анализ складывающейся обстановке. Оперативно доводить и своевременно информировать население и органы власти о возможном развитии паводка для принятия соответствующих мер и проведения превентивных мероприятий. И необходимо обеспечить эффективное применение имеющихся сил и средств. Главная наша задача – минимизировать последствия стихии, - заключил Евгений Зиничев.

Он также порекомендовал начать совершать личный обход граждан в зоне подтопления. Зиничев отметил, что край готов к паводку благодаря накопленному опыту.

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