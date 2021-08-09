Из жары в холод: синоптики рассказали, когда в Хабаровский край вернется летняя погода Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Влияние арктического антициклона ощутили на себе все жители Хабаровского края в минувшие выходные. И хотя погода начала постепенно портиться еще на прошлой неделе, апогеем стали именно выходные дни.

ХАБАРОВСК

Дождь практически беспрерывно шел как 7, так и 8 августа. Многие дворы, низкие места и дороги попросту затопило. Хабаровчанам вновь пришлось переобуться в резиновые сапоги и достать зонты. И это после продолжительного июльского зноя, который побил рекорды последних 68 лет. Резко изменилась и температура воздуха. Днем в воскресенье столбик термометра опустился до +14 градусов, что значительно ниже, чем несколькими днями ранее.

Новая рабочая неделя в Хабаровске началась при таких же температурах. Так, в первой половине понедельника, 9 августа, воздух прогрелся лишь до +14 градусов. В течение дня синоптики обещают максимальный рост температуры лишь до +18 градусов. Такая тенденция сохранится примерно до среды, 11 августа.

- В первой половине недели, с 9 по 11 августа, погода в Хабаровске будет в основном хорошей, но прохладной. Ночью столбик термометра в среднем будет держаться на уровне от 10 до 15 градусов тепла, а днем от +17 до +24 градусов, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Пока, по прогнозам синоптиков, дождь ожидается только 9 августа. В остальные дни осадки уже должны будут отступить. Ветер будет не самым спокойным - от 7 до 12 метров в секунду. Потепления стоит ждать лишь к концу недели. Ночные температуры будут варьироваться от +13 до +18 градусов, а дневные от +23 до +28. Это, конечно, чуть холоднее, чем обычно в августе, но уже к середине месяца погода стабилизируется.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Холод и дожди в первой половине недели также ждут жителей остальной части Хабаровского края.

- С 9 по 11 августа температурный фон будет отставать на несколько градусов от многолетней нормы. Также прохлада накроет и Еврейскую автономную область, - добавили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Так, средняя ночная температура на территории Хабаровского края установится в границах от +10 до +17 градусов. Однако местами столбик термометра будет подниматься лишь до 5-10 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться от +18 до +25 градусов. Исправит ситуацию теплый континентальный воздух, который придет в регион к концу недели. По информации синоптиков, ночами с 12 по 15 августа будет еще прохладно, на уровне начала недели. А вот днем станет чуть теплее - от +23 до +30 градусов. Прохлада сохранится лишь на побережье. Там из-за ветра с моря воздух будет прогреваться в пределах от +18 до +23 градусов. Местами в южных и центральных районах региона пройдут небольшие умеренные дожди. Ветер же ожидается умеренный - от 7 до 12 метров.