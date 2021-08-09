Михаил Дегтярев и Евгений Зиничев проверили готовность Хабаровска к «большой воде»

Михаил Дегтярев пригласил министра МЧС Евгения Зиничева совместно проинспектировать подготовку края к паводку. Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае складывается не просто тревожная ситуация с паводковой обстановкой. Нам грозит полномасштабное наводнение. Именно из-за реальной угрозы подтопления части населенных пунктов Михаил Дегтярев пригласил министра МЧС Евгения Зиничева совместно проинспектировать подготовку края к паводку.

Глава спасателей России Евгений Зиничев лично прибыл в Хабаровский край. Он прилетел вместе с экспертной группой ведомства. Вместе с врио губернатора Хабаровского края они совершили по акватории Амура объезд инженерных гидротехнических защитных сооружений, оценив их состояние, работоспособность и готовность к предстоящему паводку, который, по прогнозам, подойдет к Хабаровску 13-15 августа. Ожидается, что вода достигнет отметок 600-650 сантиметров, что выше уровня опасного явления. При таком подъеме в городе может подтопить 60 частных домов, свыше 1500 тысяч дач на левобережье, детский сад.

- Для минимизации возможного ущерба принято решение пересыпать незавершенный участок дамбы, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска. Для этого заблаговременно сформированы запасы каменной породы и песка. Работы уже ведутся. Предварительно все суда выведены с баз стоянок за пределы дамбы: для них определены места временного базирования. Наиболее уязвимые зоны оснащаются насосными группами и временными насыпными защитными сооружениями, - сообщил Михаил Дегтярев Евгению Зиничеву.

В настоящее время на территории региона наблюдается ухудшение гидрологической обстановки. Уровень Амура у краевого центра еще накануне достиг отметки в 4,5 метра, которая характеризуется как неблагоприятное явление. А на утро 8 августа составил 460 сантиметров. Причиной этому стали обильные осадки в верхнем течении Амура, а также в бассейнах малых рек, дающих дополнительный приток его водности. Выше по течению от города Хабаровска также фиксируются значительные повышения уровней воды. В круглосуточном режиме ведется мониторинг гидрологической обстановки.

На выходных Михаил Дегтярев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Ульчского районов, городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Такое решение было принято в целях предупреждения надвигающегося паводка и консолидации сил для оперативной ликвидации его последствий.

- Важно и дальше вести усиленный мониторинг и анализ складывающейся обстановки. Оперативно доводить и своевременно информировать население и органы власти о возможном развитии паводка для принятия соответствующих мер и проведения превентивных мероприятий. И необходимо обеспечить эффективное применение имеющихся сил и средств. Главная наша задача - минимизировать последствия стихии, - заключил Евгений Зиничев.

Министр также призвал использовать помимо средств массовой информации и смс-оповещения, личные обращения к жителям посредством подворового обхода, беседы, адресные обращения.

В Хабаровске организована работа оперативных групп МЧС России по мониторингу паводковой обстановки и оказанию помощи населению. На усиленный режим работы переведены силы территориальной подсистемы Хабаровского края. Более 200 спасателей МЧС России со специализированным оборудованием и снаряжением готовы перевозить людей из зоны подтопления.

При этом в Хабаровском крае до сих пор устраняются последствия паводка на реке Бурея в Верхнебуреинском районе. Михаил Дегтярев поблагодарил министра МЧС Евгения Зиничева за помощь от ведомства в защите населения и ликвидации ЧС. Кроме этого бортом МЧС были доставлены продукты питания, ГСМ, а также дополнительная группировка спасателей в Софийск и Шахтинск, которые до сих пор остаются отрезанными от большой земли.

По итогам своего визита глава МЧС Евгений Зиничев отметил действия региональных властей: «Я бы хотел сказать спасибо руководству края, лично Михаилу Дегтяреву за огромную работу, которая была проведена и которая делается прямо сейчас. Она направлена на защиту населения территории от чрезвычайной ситуации».

Еще в июне, перед началом сезона паводков, по поручению Михаила Дегтярева была проведена полная ревизия защитных сооружений во всех 17 муниципалитетах, которым угрожает подтопление. В ходе подготовки к паводку ПВР были укомплектованы необходимыми продуктами питания и запасами, а в ряде муниципалитетов проведена подсыпка дамб и подготовлены насосы на случай необходимости откачки воды. Кроме того, был разработан детализированный план действий экстренных служб, органов исполнительной власти, предприятий и муниципалитетов, включающий в себя четкую разбивку, какие меры необходимо предпринимать при достижении водой каждой из заданных отметок.

На первом месте для властей стоит безопасность граждан. Как только появились данные об угрозе паводков, тема подготовки к ним стала главной в повестке врио губернатора. Буквально каждый день в муниципалитетах идут инспекции дамб, проводятся соответствующие совещания, мобилизованы все силы.

Паводки в очередной раз показали масштаб проблемы и необходимость ускоренного завершения строительства всего комплекса защитных сооружений. Врио губернатора Михаил Дегтярев неоднократно поднимал проблему на федеральном уровне и смог добиться выделения средств из федерального бюджета на возобновление строительства защитных сооружений Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.