«В поисках Немо»: Хабаровск восстанавливают после сильных дождей Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Несколько дней нескончаемых дождей дали о себе знать – город не только частично ушел под воду, но и лишил некоторые авто номерных знаков, а огороды превратились в лужи. Детская игра в поиск сокровищ превратилась в реальный квест для хабаровчан. Теперь поисками утерянного металлического документа и выкачиванием воды с частных угодий занялись все пострадавшие хабаровчане. И это лишь малая часть урона, нанесенного стихией.

БОЛЬНОЕ МЕСТО

Прошедшие выходные стали настоящим испытанием для жителей Хабаровска и края. И хотя синоптики предупреждали о предстоящих осадках, такого количества воды не ожидал никто.

- Наибольшее количество осадков выпало, конечно, в Хабаровске. Так, за сутки 8 августа на город обрушилось 77 миллиметров осадков, что примерно равно половине от месячной нормы. Кроме того, 41 миллиметр осадков выпал в Лермонтовке, а на юге края – от 13 до 23 миллиметров, - рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Потоки воды полились по улицам краевой столицы. Жители самых проблемных участков уже заранее знали, что беды не миновать и улицы вновь превратятся в одно гигантское озеро. Так, уже по традиции, наибольший урон получили жители Индустриального района. Расположенная в низкой части города территория мгновенно покрылась множеством глубоких луж. Как всегда, вода не собиралась никуда уходить с улиц Оборонной, Павла Морозова, Радищева, Ворошилова и даже с проспекта 60-летия Октября. Местные жители вновь принялись рассуждать о неспособности ливневых канализаций справляться с нападками стихии, заодно успев сказать «пару ласковых» в сторону городских властей.

- Где администрация города? Где прокуратура? Им всем плевать! – возмутился пользователь соцсетей.

В городском управлении дорог по ситуации с ливневками в Индустриальном районе сообщили, что в некоторых частях района проектируют новую систему отвода. При этом в управлении заверили, что МУП «Южное», «Восток» и «Север» регулярно прочищают ливневки от мусора, чтобы избежать скопления воды.

- Ливневки не рассчитаны на такой объем воды за раз. Но я считаю, в прошедшие выходные мы справились со своей задачей. Где-то подтопило земельные участки, это было, не скрою. Но у нас все выходные дни работали насосные группы на улице Пионерской, у дома по улице Павла Морозова, 113, в районе арены «Ерофей», и еще две группы районе Красной речке – на улицах Вилюйской и Прибрежной, - рассказал Андрей Колчин, начальник управления по делам ГО И ЧС администрации города Хабаровска.

НЕ ХВАТАЕТ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

Самым распространенным объявлением в соцсетях за последние четыре дня стала информация об обнаружении очередного автомобильного номера. И это неудивительно, ведь, уже по традиции, Хабаровск после дождей превращается в копию Венеции. Множество улиц уходит под воду из-за неисправности ливневых канализаций, а иногда и вовсе их отсутствия. Так, в разных частях города то и дело стали всплывать номерные знаки с авто.

«В поисках Немо»: Хабаровск восстанавливают после сильных дождей Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Например, на пересечении улиц Радищева и Павла Морозова и вовсе появился своеобразный арт-объект с негласным названием «Номера в заборе». Местные жители нашли множество автомобильных номеров в гигантской луже и просто воткнули их в забор на перекрестке. Пользователи соцсетей с ситуации посмеялись.

- В поисках Немо, - сравнил последствия дождей с мультфильмом пользователь соцсетей.

- Тут каждый дождь такая фигня, - добавил местный житель.

- А где обещанные насосы? – язвительно заметил хабаровчанин.

Кроме того, соцсети облетели видео, судя по которым, некоторые водители отправились искать свой номер сразу после дождя.

- Все вас жизнь не учит. Ну прикрути ты этот номер нормально, чтоб потом не рыскать в болотной жиже, - прокомментировал одно видео опытный водитель.

- Я вот смотрю на это каждый год, но не могу понять, как их теряют. На жвачку приклеивают их или едут со скоростью света? – удивился пользователь соцсетей.

- Сетку бы кинули, дело бы быстрее пошло, - придумал свой способ хабаровчанин.

«В поисках Немо»: Хабаровск восстанавливают после сильных дождей. Фото: скриншот с видео.

Несколько экземпляров номеров красуется на заборе до сих пор.

ПОТЕРЯ УРОЖАЯ…

Куда сильнее от стихии пострадали дачники и жители частных домов. Например, в районе Красной речки огороды местных жителей покрылись приличным слоем воды. В основном, пострадали те, чьи угодья находятся на стороне реки Амур, так как расположены ниже и вода сверху затекла на грядки с картошкой и помидорами.

- Нас залило дождями, потому что власти обещали, что все будет готово и говорили, что насосы уже стоят, а их поставили только 8 августа, когда весь район уже был в воде, - пожаловалась жительница микрорайона Красная речка.

Как отметила хозяйка участка, раньше такого количества воды на участке не было и возможно, микрорайон затопило не только из-за дождей, но и из-за паводка.

Пока синоптики обещают, что погода наладится и дождей в ближайшее время не будет. Но с каждым днем продолжает ухудшаться гидрологическая обстановка.