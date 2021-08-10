Пора загадывать желания: хабаровчане увидят суперзвездопад 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

До 24 августа у жителей Хабаровского края есть возможность увидеть самый запоминающийся звездопад этого года. В небе над регионом будут пролетать метеоры из созвездия Персея.

Звездопад Персеиды - древнее явление, упоминания которого можно найти в китайских, корейских и японских исторических документах, датируемых VIII-IX веками. В Италии этот звездопад получил красочное название «Слезы святого Лаврентия», поскольку 10 августа празднуется день этого святого, тогда же и наблюдается один из пиков Персеид. Настоящий «звездный ливень» пройдет в ночь с 12 на 13 августа. В это время количество светящихся метеоритов может доходить до 100, и даже 150 в час.

Астрономы советуют всем, кто любит смотреть на звезды, отправляться за город, чтобы не пропустить падения ни одной и успеть загадать как можно больше желаний.

Астрологи утверждают, что звездопад несет с собой поток энергии. В созвездии Персея, по мнению эзотериков, происходит соперничество между Светом и Тьмой, поэтому поток энергии Персеид обладает противоречивой природой. В период звездопада особенно рекомендуется отказаться от агрессивных действий, проявлять терпимость к родным и близким и сострадание к окружающим.

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