Михаил Дегтярев проверил готовность края к лесным пожарам. Фото: Алексей Мажара.

Вчера, 9 августа, руководитель региона получил доклад комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите о техническом состоянии пожарных машин, находящихся в их ведении. Поручение об этом Михаил Дегтярев дал во время прямой линии, прошедшей 21 июля.

Западные участки Хабаровского края тогда уже заволакивало дымом - сгорала Якутия, и огонь, гонимый ветром, шел к нам. Чтобы не допустить «заражения» огненным кошмаром от соседней республики нашей территории, нужно быть во всеоружии. Местные-то лесные пожары мы тушим день в день, хотя леса у нас больше.

- Текущий ремонт пожарных машин у нас осуществляется водительским персоналом. В принципе, это не нарушение закона, но на качество работы это влияет однозначно. Даю поручение заместителю председателя правительства края по ТЭК и ЖКХ, министру финансов подготовить предложения по изменению этой ситуации - какие меры следует предпринять, в том числе в части увеличения финансирования технического обслуживания автомобилей. Ситуацию надо менять, это неприемлемо. И необходимо подготовить программу по обновлению парка комитета гражданской защиты - наших краевых пожарных. Часть средств на это мы уже заложили из тех двух миллиардов рублей помощи, которые дополнительно перечислены по решению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина на социально-экономическое развитие региона. Обновление должно быть плановым и динамичным, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

До конца года автопарк пополнится одиннадцатью пожарными автоцистернами и новой автолестницей.

- В боевом расчете пожарные автомобили, не соответствующие требованиям правил охраны труда и имеющие дефекты, угрожающие безопасности дорожного движения, отсутствуют. Девять автомобилей с серьезными неисправностями еще до этой проверки были выведены из эксплуатации и находятся в ремонте, - проинформировал Александр Горохов, председатель комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Всего специалисты проверили 230 автомобилей. По 105 из них выявлены замечания, касающиеся технического состояния агрегатов и навесного оборудования. Их ремонт уже проводится силами подрядной организации, нанятой в рамках госконтракта.

Михаил Дегтярев проверил готовность края к лесным пожарам. Фото: Алексей Мажара.

- Хочу сказать, что за последний год мы как-то подтянулись в плане пожарной безопасности: идет пропаганда аккуратного обращения с огнем, снова создаются молодежные пожарные дружины, школьные лесничества, МЧС начало реально штрафовать за лесные и даже дачные костры. Это дает эффект. Плюс идет развитие пожарной охраны - именно Хабаровского края. Вот в поселке Высокогорный открыли новое пожарное депо, в поселке Победа, Тумнин. Это очень отдаленные населенные пункты, там их сроду не было, если происходил пожар, все выгорало дотла. А сейчас пожарные части будут не только села охранять, но и подход огня контролировать. Это большое дело, - прокомментировал Михаил Дольбер, ветеран пожарной охраны, член Общественного совета при комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите, директор частной образовательной организации «Системы безопасности».

Специалист знает, что говорит. А врио тоже как специалист - только более широкого профиля - понимает, что есть ряд направлений, таких как ГО и ЧС, здравоохранение и образование, экономить на которых преступно. Несмотря на дефицит ресурсов и необходимость форсировано решать множество накопившихся проблем в других сферах, Михаил Дегтярев смог изыскать средства на обновление парка автотехники для пожарных. Такая расстановка приоритетов отчетливо свидетельствует, что в вопросах жизни и безопасности граждан руководство региона не будет идти на компромиссы.

Автопарк пожарных частей и расчетов не обновлялся долгие годы и эксплуатировался с повышенной нагрузкой. Из-за этого часть транспорта уже не удастся отремонтировать и необходимо закупать новый. Руководство края готово пойти на этот шаг, так как неисправная пожарная техника в случае ЧП может стоить чьей-нибудь жизни.