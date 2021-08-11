Тысячи дач под водой и режим ЧС: Хабаровск готовится к четвертому за год наводнению

Хабаровский край готовится встретить четвертую в 2021 году волну паводка Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край готовится встретить четвертую в 2021 году волну паводка. Гребень наводнения движется на регион из соседней Амурской области. Новый паводок обещает быть гораздо мощнее предыдущих, поэтому важно встретить стихию во всеоружии.

НА ГРЕБНЕ ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ

Паводковая волна сформировалась в верховьях Амура и сильно ударила по Приамурью. Стихия топила населенные пункты, сносила дома, размывала дороги. Причина - высокая водность Амура, затяжные и сильные дожди. Свою лепту в паводковую обстановку внесли сбросы с гидроэлектростанций.

Разгулявшись в Амурской области, большая вода двинулась вниз по течению - в ЕАО и Хабаровский край. К нам, по словам гидрологов, стихия придет 18-20 августа. Прогнозы далеко не благоприятные: уровень Амура у Хабаровска может, по разным данным, подняться почти на два метра - до 600-700 сантиметров.

На 11 августа вода в реке была выше отметки неблагоприятного явления (450 сантиметров) и составляла 494 сантиметра. Напомним, что уровень опасного явления (ОЯ) - 600 сантиметров. «Масла в огонь» подлил китайский тайфун, который обрушился на Хабаровский край 7 августа. Несколько дней в регионе шли дожди, которые осложнили и без того тяжелую обстановку на реках и водоемах региона.

Стихия уже топит острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Садоводов-огородников предупреждают о надвигающемся паводке, просят убрать урожай и эвакуироваться на материк, пока на то есть возможность. Теплоходы перестанут ходить на левый берег при достижении Амуром отметки в 530 сантиметров. Спасатели готовы оказать необходимую помощь людям. Решается вопрос о выделении левобережным дачникам участков там, куда не заходит большая вода.

БУРЕЙСКОЕ НАВОДНЕНИЕ

В Верхнебуреинском районе стихия натворила более серьезных дел. В середине июля из-за осадков уровень Буреи превысил тысячу сантиметров. Мощные потоки воды хлынули в поселки Ургал-1 и Новый Ургал. Большая вода сметала дома, постройки и разрушила мост, отрезав поселки Софийск и Шахтинский. В районе ввели режим ЧС.

В очередной раз стихия разгулялась в начале августа. Из-за дождей и сбросов с ГЭС пришлось объявить эвакуацию поселка Усть-Ургал, в пункт временного размещения отправились больше 20 человек. Софийск и Шахтинский снова оказались отрезаны от большой земли, здесь заканчивались продукты. Гуманитарную помощь привезли вертолетом МЧС. В районе продолжают ликвидировать последствия паводка.

НА ЗАЩИТУ

Чтобы защитить Хабаровск от нового паводка, будут выведены суда со стоянки в районе торгового центра «Броско Молл», чтобы строители смогли засыпать вход в затон. Это позволит уберечь от удара стихии крупный жилой микрорайон, который сильно пострадал в наводнение 2013 года.

- Принято решение пересыпать незавершенный участок дамбы, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска. Для этого заблаговременно сформированы запасы каменной породы и песка. Работы уже ведутся. Предварительно все суда выведены с баз стоянок за пределы дамбы: для них определены места временного базирования, - сказал Михал Дегтярев, врио губернатора региона.

Рабочие на дамбе будут отсыпать порядка 25-30 тысяч кубических метров. 20 тысяч «кубов» составит песок, а верховой откос со стороны Амура будет укреплен сланцем. На это уйдет еще около десяти тысяч кубометров. По оценкам специалистов, это должно предотвратить размывание дамбы водой.

В наиболее уязвимых участках города устанавливают насосы. Три из них появятся в районе арены «Ерофей», один - на искусственной дамбе в районе Богачево, два - в затоне. Также в Хабаровске появятся два пункта временного размещения. Начеку находятся спасатели. Местное МЧС ждет подкрепление из 65 человек, 200 сотрудников распределят по населенным пунктам вниз по течению - до Николаевска-на-Амуре.

РЕЖИМ ЧС

Всего под угрозой затопления 60 частных домов, порядка двух тысяч дач, детский сад, ряд дорог. Пострадать от удара стихии могут шесть районов и два крупных города. В границах Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Ульчского районов, Хабаровска и Комсомольска введен режим ЧС регионального масштаба.

У Комсомольска паводок ожидается 24-26 августа. Прогнозируемый уровень Амура - 650-700 сантиметров. НЯ для этой территории - 450, ОЯ - 650 сантиметров. Здесь действует режим ЧС, поручено поднять тело дамбы до десяти метров.

Дальше стихия будет держать путь на Николаевск, где уровень воды в Амуре может добраться до 200-300 сантиметров (НЯ - 250, ОЯ - 350 сантиметров). Прогноз еще будет уточняться.

ДОКОЛЕ

По прогнозам ученых, Амур сейчас находится в цикле высокой водности, который повторяется каждые 11 лет и 22 года. В новую фазу главная река Амурской области, ЕАО и Хабаровского края вступила примерно в начале нулевых годов XX века. Вероятно, что разгулы стихии будут повторяться еще порядка шести-десяти лет.