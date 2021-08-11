Каникулы без присмотра: дети массово травмируются в Хабаровском крае. Фото: прокуратура Хабаровского края.

Дети в Хабаровском крае получают серьезные травмы во время прогулок по заброшенным зданиям и техническим постройкам, которые не предназначены для детского досуга. Это гаражи, трансформаторные будки и прочее.

КУДА ТЫ ЛЕЗЕШЬ?

Один из самых свежих случаев произошел 9 августа. Так, двое детей играли на трансформаторной подстанции в районе дома №33 по улице Суворова в Хабаровске. Затем девятилетний ребенок споткнулся во время игры и упал с высоты около 2,5 метра. Мальчика доставили в больницу с диагнозом «перелом теменной кости и правой ключицы».

Прокуратура Индустриального района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка полноты принимаемых мер в целях ограничения доступа на опасные объекты, работы органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних по предупреждению детского травматизма. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Каникулы без присмотра: дети массово травмируются в Хабаровском крае. Фото: прокуратура Хабаровского края.

Еще одна проверка началась по ситуации, произошедшей с 17-летним парнем из Комсомольска-на-Амуре еще вечером 15 июля. Во время прогулки с друзьями он упал с третьего этажа расселенного аварийного дома. Здание находится по адресу Хорпинское шоссе,1 в Комсомольске-на-Амуре. Несовершеннолетний тогда получил травму и был госпитализирован с предварительным диагнозом - «перелом берцовой кости, кататравма». Прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Вставал вопрос об оценке работы органов местного самоуправления на предмет ограничения доступа к объекту.

Расследование завершилось только на второй неделе августа. Так, правоохранители пришли к выводу, что дом признан аварийным и подлежащим к сносу.

Каникулы без присмотра: дети массово травмируются в Хабаровском крае. Фото: прокуратура Хабаровского края.

- Обязанность по разборке дома возложена на ООО УК «Дземги-ДВ» на основании заключенного администрацией города договора. Подрядная организация не выполнила обязанности по соблюдению правил техники безопасности, ограждению опасной зоны, не исключила доступ посторонних лиц на объект. Меры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, установленные градостроительным кодексом, администрацией Комсомольска не приняты. Контроль над деятельностью подрядчика не осуществлялся, - отметили в краевой прокуратуре.

В связи с этим прокурор внес главе города представление. Устранение нарушений закона находится на контроле городской прокуратуры.

И КТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ?

С недостроенными и бесхозными зданиями или, как говорят в народе, «заброшками» ситуация до сих пор остается неоднозначной в плане закона. Несовершеннолетний даже по своей вине не может нести ответственность за свой поступок (кроме определенных случаев). Зато виновными могут стать родители, за то, что их чадо осталось безнадзорным и получило травму. Чтобы такого не повторялось, с ними первоначально проводят профилактическую беседу. Родители должны доносить до детей, что гулять по заброшенным зданиям опасно, и следить за тем, где и когда гуляет их ребенок. Часто дети травмируются в позднее время суток, а в темноте серьезность последствий возрастает. Все это может привести и к трагичному итогу. Если беседа результата не принесла, и инциденты становятся систематическими, то может встать вопрос об административной ответственности, ограничении либо лишении родительских прав, в зависимости от последствий. Также, в первую очередь, ответственность должен понести собственник здания либо органы местного самоуправления, если собственника не удалось найти, или его просто нет по причине того же банкротства.

Каникулы без присмотра: дети массово травмируются в Хабаровском крае. Фото: прокуратура Хабаровского края.

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

А что делать собственникам зданий и властям с самими объектами? Как обезопасить детей от таких манящих, но опасных для прогулок мест?

- Способы есть разные. Самый распространенный, это по контуру первого этажа щитами либо кирпичной кладкой все проемы дверные и оконные заделать. Забор еще можно поставить, охрану нанять. Также поощряется активность граждан, которые сами находят заброшенные здания и сообщают о них в правоохранительные органы. Информация об этом постоянно пополняется в реестре опасных объектов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

К сожалению, детский травматизм на техногенных объектах трудно контролировать. Даже если родители ответственно относятся к своим обязанностям, уследить за своим отпрыском всегда они не смогут по причине занятости на работе. Детское любопытство сильнее любых запретов. Ведь, как известно, запретный плод сладок. Также ребенок может пойти гулять в неположенном месте назло родителям, или чтобы доказать сверстникам свою храбрость, или просто из интереса, ради новых впечатлений. А также, чтобы позаниматься там спортом, поиграть в игры. Причин может быть много. Необходимо тогда в первую очередь позаботиться о безопасном и интересном досуге, чтобы у детей просто не было желания лезть в такие места.

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