Спокойные выходные: синоптики рассказали, когда в Хабаровский край вернутся дожди Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Еще успеют погреться на солнышке жители Хабаровского края. Правда, по предварительным прогнозам, только недельку, но и это не может не радовать. Лето 2021 года в целом оказалось, как и последние три-четыре года, крайне неординарным. Холод и дожди в июне сменила ужасная духота и рекордные температуры в июле. А вот август явно находится на качелях. Проливные дожди и резкое падение температуры, практически в два раза, выбили хабаровчан из колеи. Но на этой неделе температура постепенно стабилизировалась и продолжит расти.

ХАБАРОВСК

В краевую столицу возвращается тепло. Это можно заметить не только по виду из окна, но и по прогнозам синоптиков.

- Вся следующая неделя в Хабаровске ожидается по-летнему теплой, с дневными температурами до +29 градусов. Будет без осадков практически до самого конца недели. По крайней мере, до конца декады, до 20 числа, в Хабаровске без дождей. Тепло, хорошо, лето продолжается, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Выходные пройдут максимально комфортно для жителей региональной столицы. Днем температура будет варьироваться от +24 до +27 градусов. А вот ночи нас ждут прохладные. В субботу, 14 августа, столбик термометра поднимется до +14 градусов, а в воскресенье, 15 августа, станет чуть теплее - до 16 градусов тепла.

- Перестройка на дожди произойдет после 20 августа. Если сейчас у нас вообще без осадков, то в третью декаду августа есть вероятность кратковременных дождей, - добавила Галина Брынцева.

Но до этого момента хабаровчан не расстроит даже ветер. Он будет слабый - всего от 5 до 10 метров в секунду.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Как сообщили синоптики, теплая и практически беззаботная погода простоит во всем Хабаровском крае до 18-20 августа. Более того, температурный фон в эту неделю ожидается даже выше климатической нормы. Так, ночные температуры будут варьироваться от +10 до +17 градусов. Но местами может быть и прохладнее, от +5 до +10 градусов. Днем же будет гораздо теплее - от +25 до +30 градусов. При этом на побережье столбик термометра не поднимется выше 20 градусов тепла. Ветер прогнозируется слабый - в пределах 5-10 метров.

- Однако в отдельных районах с развитием конвективных облаков все-таки не исключены кратковременные дожди с грозами, но они будут носить локальный характер и сильно погоду не испортят, - добавили синоптики.

Предварительно погода начнет портиться во второй половине следующей недели, а точнее, после 18 августа. По территории Хабаровского края пройдут кратковременные дожди, ливни, и даже пошумят грозы. Во время непогоды ветер может усилиться и будет дуть с порывами до 15-20 метров.

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