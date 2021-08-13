«Хватит смаковать убийство»: в Николаевске-на-Амуре медведь погулял по улицам средь бела дня, за что его застрелили

Медвежий сезон вновь в активной фазе в Хабаровском крае. Причина тому - поспевающий урожай. Животные чувствуют запах еды и идут к источнику, как одурманенные. Только с 5 по 12 августа в регионе зафиксировано 11 встреч с медведями с негативным исходом. Одна из них - в Николаевске-на-Амуре - закончилась смертью косолапого.

ОН ПРОСТО ИСКАЛ ЕДУ

Визиты медведей для жителей Николаевска-на-Амуре уже не исключение, а скорее правило. Город расположен в ареале обитания пушистого хищника, поэтому его появлению уже никто не удивляется. Однако в этот раз медведь явно напугал жителей улицы Хабаровской, ведь вышел к людям он при свете дня. Но, по-видимому, испуг оказался лишь мимолетной слабостью, и люди сразу же принялись снимать на видео бурого мишку.

- Это хорошо, что я вовремя домой пришла, - комментирует происходящее автор одного из видео.

Девушка стоит поодаль от медведя, спрятавшись за беспрерывно лающими собаками. Мишке тут не рады. Но косолапого это мало заботит, уверенной рысью он бежит прямо по центру проезжей части, явно направляясь либо к мусорным бакам, либо к дачному участку с сезонными вкусняшками. Примечательно, что в целом медведь ведет себя достаточно спокойно, изредка подгоняя дворовых псов.

- Белый день. А если ребенок будет гулять, он его и задерет. Где власти? - принялись причитать пользователи соцсетей.

Но власти от ситуации не отстранились, а лишь ждали подходящего момента.

СТРАШНЫЕ КАДРЫ

С уходом солнца охоту на мишку устроили местные полицейские.

- По закону в случаях, если на территории города существует опасность со стороны диких животных, там действует полиция. При необходимости они могут привлекать наших охотоведов. Я знаю, что правоохранители обратились к охотникам из районного общества, - рассказала Елена Мироненко, руководитель пресс-службы министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Незавидная участь настигла косолапого. Его отыскали и застрелили. При этом уже после убийства мертвого мишку сняли на видео и загрузили его в социальные сети. Именно этот поступок стал непонятен многим пользователям, и в комментариях развернулась настоящая война.

- Хватит смаковать убийство и издеваться над убитым. Контент жестокий, почему открытый? - возмутилась пользовательница соцсетей.

- Зачем такое видео выкладывать? И так большинство родителей детям вдалбливает в голову, что кошка - блохастая, собака - кусачая и так далее, - добавила еще одна пользовательница.

На такие замечания администратор группы, в которой и было опубликовано видео, лишь отмахнулся.

- Ну не смотрите. Это интернет. Здесь много плохого, - поставил точку в спорах администратор сообщества.

Другие же пользователи разделились на два лагеря. Половина комментаторов принялась жалеть погибшего мишку и весь животный мир, а вторая половина выбрала агрессивную тактику и напомнила, что животное все же дикое, и такой исход для него - это естественно. Стоит отметить, что никто из местных жителей в ходе визита медведя не пострадал.

ОБЩЕСТВО ЕЩЕ НЕ ВОСПИТАНО

Свою оценку ситуации дали и в министерстве природных ресурсов Хабаровского края. Там отметили, что медведи в регионе выходят к людям каждый год, и в 2021 году число встреч с косолапыми примерно равно среднему.

- Если посмотреть статистику, это происходит из года в год в одно и то же время, а порой и в одних и тех же местах. Сейчас на дачах спеют урожаи, и дикие животные об этом знают и идут туда. Так было всегда. Я скажу вам больше, такая ситуация складывается не только в нашем регионе, но и по всей стране и даже миру, где обитают медведи, - объяснил Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края.

Однако именно в России ситуацию с медведями во многом усугубляют люди. Так, например, в некоторых странах существует запрет на кормление диких животных, при нарушении которого человек получает штраф. В России же штрафные санкции за кормежку не предусмотрены, поэтому здесь стоит надеяться только на сознательность россиян.

- Обезопасить себя от встреч с косолапыми достаточно просто. Их притягивает запах еды, соответственно, нужно ограничить подход к ней. В некоторых странах существуют так называемые антивандальные мусорные баки. Россияне тоже в силах установить баки с крышками, или поставить вокруг решетку или забор, чтобы медведи не смогли их открыть. А дачникам стоит своевременно собирать урожай и не копить на участке неиспользуемые овощи, фрукты и другой бытовой мусор. Ведь медведи ощущают запахи за множество километров. Но наше общество еще не воспитано для этого. Каждый раз, когда к нам обращаются, мы объясняем, что предотвратить встречу с медведями могут сами люди, - добавил Юрий Колпак.

Эксперты напоминают, что при встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место. Ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.

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