Фургал, да не тот: сын-экс-губернатора Хабаровского края не смог зарегистрировать свою кандидатуру на выборы в Госдуму

После проверки подписей Антону Фургалу было отказано в регистрации в качестве кандидата Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надо сказать, что команда Фургала-младшего, да и он сам вообще не слишком то были озабочены тем, чтобы собирать подписи качественно. Пикетчики команды с зазывными плакатами истекали потом на хабаровском июльском солнцепеке, пытаясь хоть как то привлечь внимание потенциальных сторонников и не сильно заботились тем, чтобы данные подписантов оказались актуальны и корректны. Могут ли быть подписи при таком подходе качественными? Те, кто хоть однажды был причастен к подобному процессу, уверенно скажут — нет.

Несмотря на максимально лояльное отношение хабаровского избиркома к команде Антона Фургала при регистрации, встречной лояльности не последовало. В день сдачи подписей на просьбу представителя избирательной комиссии подождать минут 10, пока принимаются документы у других кандидатов, последовала попытка прорваться в помещение избиркома. При том команде Фургала было разрешено снимать подсчет подписей в его пользу ( или против) в прямом эфире. Штабу потенциального кандидата даже подсказывали, как правильно сшивать листы с автографами избирателей.

После проверки подписей Антону Фургалу было отказано в регистрации в качестве кандидата. Почему?

• Минимум в 70 случаях зафиксировано дублирование паспортных данных избирателей.

• На одном подписном листе дважды встречаются данные одного и того же избирателя(!), но... разными почерками.

• Один и тот же избиратель трижды (!) повторяется в подписных листах.

• Более тысячи и ста подписей из тех, что были отобраны на проверку, не соответствуют действительности - по данным управления МВД по Хабаровскому краю.

• 1676 автографов из отобранных на проверку оказались подписями, в которых все сведения или часть сведений о подписавшемся избирателе заполнены не собственноручно.

• 281 подпись из отобранных были от граждан, не проживающих в данном избирательном округе . А некоторые из них в Хабаровском крае даже не были зарегистрированы!

• В 156 случаях не был подписи либо самого кандидата, либо сборщика.

Выглядит анекдотичным такой пример: два подписных листа из принесённых Антоном Фургалу на регистрацию и отобранных комиссией для случайной проверки оказались подписными листами за... кандидата А.П.Петрова.

В итоге количество недействительных и недостоверных подписей составило 2069. А это ни много ни мало - 48,2% от общей выборки в 5402 отобранных для проверки подписей. Ну или 16.5% от общего количества предоставленных подписей.

Выглядит это так, что команда Фургала-младшего сэкономила на профессиональных юридически подкованных помощниках.

Будь у Антона Фургала реальная поддержка избирателей по 70-му округу — вряд ли бы ему или его команде пришлось бы прибегать к подобным приемам, ведь возникает ощущение, что часть «подписей избирателей» кем то из штаба просто дописывалась по взятой из интернета базе данных.

В России традиционно с некоторым недоверием относятся к детям сильных мира сего, которые также стремятся во власть.

И вот еще удивительный факт: по тому же 70-му округу кандидатом от ЛДПР идет...зять экс-губернатора Сергея Фургала, Иван Пиляев…

«Комсомолка» обратилась за комментарием к члену Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, главе Московского бюро по правам человека Александру Броду.

- Почему, на ваш взгляд, в Хабаровске потерпел неудачу при регистрации Фургал-младший?

- В данной ситуации можно без нервов и пристрастия давать оценку. Кому-то в данном регионе эта фамилия близка и дорога. Но закон есть закон. Тут ничего личного. Мы запрашивали информацию по правовым причинам отказа.

- Что вам ответили?

- В три раза превышения порога брака - допускается 5%, а у него 16% брака. Выявилось, что ряд подписей «нарисованы». Есть подписные листы другого кандидата. Есть даже данные людей, ушедших из жизни, и одна фамилия несколько раз присутствует.

- Избирком в Хабаровске не был особо пристрастен к данному потенциальному кандидату?

- Мне сказали что в избиркоме не только консультировали представителей штаба, но и разрешили вести видеосъемку проверки подписных листов их подсчетов.

- Мог быть расчет на то, что из-за фамилии избирком окажется, скажем так, более благосклонным?

- С чем могли быть связаны подобные надежды? Может, с тем, что сын решил сыграть на шуме вокруг отца, экс-губернатора края? Дескать, комиссия на что-то закроет глаза? Окажется снисходительной. Возможно, расчет был и на акции в поддержку Фургала-младшего.

- Ну это было бы странным...

- Пока ощущение, что он показал себя незрелым политиком. Приходится констатировать, что слабо сработали и штаб, и юристы, и сборщики подписей.

- Но закон есть закон.

- Да и при всем сочувствии к сыну, отец которого сейчас за решеткой — надо понимать: нужно пахать и тратиться на сборщиков подписей. Взять того же Вишневского в Питере, там были выявлены недочеты - он их устранил и обратился с жалобой в вышестоящую комиссию. В случае же Фургала-младшего устранить недочеты по сотням подписей — я не вижу перспектив на обжалование.