Михаил Дегтярев: «Мы готовим соглашение с корпорацией развития Дальнего Востока по помощи онкологическим больным»

Михаил Дегтярев: «Мы готовим соглашение с корпорацией развития ДВ по помощи онкологическим больным» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Приветствую слушателей радио «Комсомольская правда». Продолжаю делиться самыми важными для нашего края новостями прошедшей недели. Я проинспектировал площадки под массовую застройку в Хабаровске. Вместе с предпринимателями мы договорились о создании Дальневосточного кластера строительных материалов в рамках площадок ТОР - территорий опережающего развития. Строительство и производство материалов - взаимосвязанные отрасли. Соответственно, чем больше у нас будет производиться материалов, тем меньше будет цена на квадратный метр. Потому что транспортные расходы будут сведены к минимуму.

Еще пообщался в социальных сетях с жителями края. Говорили около двух часов. Поступило порядка 500 вопросов. Мы обсудили много тем, и хочу напомнить некоторые из них. Сейчас мы готовим соглашение с корпорацией развития Дальнего Востока по помощи онкологическим больным. Оно позволит обновить диагностическую и лечебную базу онкоцентра и увеличить выпуск препаратов.

Также в Дальневосточном медуниверситете усилим по качественным показателям подготовку будущих врачей-онкологов. Прорабатывается вопрос о создании хосписа - он скоро будет сдан.

Далее. Я считаю, что медики, получившие звание «Заслуженный врач», должны получать региональные доплаты. Этот вопрос был поднят во время прямой линии, и его теперь по моему поручению отрабатывает наш минздрав.

Работаем и над проблемой отсутствия во многих селах и поселках фельдшерских пунктов. Уже в этом году мы введем в эксплуатацию шесть ФАПов и четыре амбулатории. Практически все они - по нацпроектам. Это села Виноградовка, Константиновка, Тумнин, Марусино, Пушкино, Шереметьево, Нелькан, Верхний Ургал. Строительство и запуск ФАПов в пределах края будет продолжаться и впредь. Над этим активно работает минздрав, которому я дал соответствующие поручения.

В ходе прямого эфира мы поговорили с хабаровчанами и по поводу благоустройства краевого центра. Решено, что Амурский и Уссурийский бульвары полностью реконструируем. На следующий год уже запланировано согласование проекта и начало работ. Бульвары должны стать современными и удобными для людей.

Продолжаем решать проблемы сноса бараков. На проспекте 60-летия Октября будет снесен еще один. Мэру Хабаровска дал поручение опубликовать четкий график сноса и расселения. Я напомню: деньги на расселение есть. Последнего гражданина из бараков мы отселим до декабря 2022 года.

Вам, уважаемые радиослушатели, как всегда, желаю здоровья. Берегите себя и своих близких.

Всегда ваш, Михаил Дегтярев.