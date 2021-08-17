Надвигаются дожди и похолодание: синоптики рассказали какой район Хабаровского края пострадает сильнее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый циклон подбирается к Хабаровскому краю. В очередной раз на регион обрушатся дожди, и прогнозируется небольшое похолодание. Напомним, что буквально 7 и 8 августа в Хабаровске выпала половина от месячной нормы осадков. О том, когда и где ждать ухудшения погоды, «КП» - Хабаровск» рассказали синоптики.

Свои беснования циклон начнет в Амурской области, которая сейчас также находится под влиянием паводка. Там сильные дожди и грозы начнутся уже в пятницу и будут беспокоить местных жителей до субботы.

- Первым делом циклон затронет западную часть Хабаровского края. Наибольшее влияние он окажет на Верхнебуреинский район. Там осадки ожидаются с 20 до 21 августа, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Уже 22 августа, в воскресенье, циклон накроет Хабаровск. Дожди могут продлиться до понедельника, 23 августа, включительно. В эти дни в краевой столице немного похолодает - температура упадет 3-4 градуса из-за дождя и повышенной облачности. Но резкого похолодания пока синоптики не предрекают.

- Если в Амурской области мы ждем на контрастах хорошие дожди и ливни с грозами, то в Хабаровском крае не исключено, что пройдут дожди, местами сильные, - добавила Галина Брынцева.

В предстоящие выходные выпадет от 20 до 40 миллиметров осадков, это чуть меньше, чем было во время последнего проливного дождя. Затем циклон уйдет на восток в Охотское море.

Не исключено, что новый циклон окажет влияние на гидрологическую обстановку в регионе. Напомним, что в предыдущий августовский ливень в Хабаровске затопило дворы, дороги, земельные участки и многое другое. Тогда начальник городского управления по делам ГО и ЧС признался, что ливневки в краевой столице не рассчитаны на большой объем воды за раз.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Паводок в Хабаровском крае: до пика осталось три дня

Уровень Амура у Хабаровска на 10 часов утра вторника составил 587 сантиметров (подробнее)

«В поисках Немо»: Хабаровск восстанавливают после сильных дождей

После обильных осадков автолюбители потеряли номера, а дачники - урожай (подробнее)

Паводок в Хабаровске: тысячи дач под водой и режим ЧС федерального масштаба

Уровень Амура стремительно подбирается, а местами уже перевалил за критическую отметку (подробнее)