Больше половины хабаровского автопарка состоит из машин старше десяти лет

Авторская программа «Это Хабаровск» на радио «КП» на частоте 88,3 FM Фото: Сергей ПЯТКОВ

Каждое утро в Хабаровске на маршруты заступает более 600 автобусов. Однако порядка сорока процентов транспорта краевого центра составляют машины 2018 года выпуска, но больше половины уже работают второе десятилетие. Между тем контрольные органы следят за техническим состоянием машин, рассказал 17 августа в эфире радио «КП» - Хабаровск» Анатолий Тимошенко, начальник отдела организации регулярных перевозок администрации города Хабаровска.

Анатолий Тимошенко, начальник отдела организации регулярных перевозок администрации города Хабаровска. Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Заставить перевозчиков покупать новый транспорт мы не можем. На это нет полномочий. Но в условиях конкурса перевозчиков есть стимулирующий показатель, который нацеливает участников обновлять автобусы. Чем новее транспорт, тем больше есть возможности получить высший балл, чтобы выиграть и заступить на маршрут, - сообщил гость эфира.

К слову, врио начальника отдела ГИБДД МВД России по городу Хабаровску Константин Кортелев сообщил, что инспекторы работают по заявкам от жителей. Как правило, проверяют транспортные средства на конечных остановках. Также существует перечень технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация. Это превышение суммарного люфта рулевого колеса, нарушение в тормозной системе и тягового сцепного устройства в составе автопоезда. В этом случае автобусы отправят на платную охраняемую стоянку. В список можно добавить трещины на лобовом стекле, внесение изменения в конструкцию транспортного средства.

Константин Кортелев, врио начальника отдела ГИБДД МВД России по городу Хабаровску Фото: Сергей ПЯТКОВ