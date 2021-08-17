Смотреть, но не трогать: Колыма купается в рыбе, которую можно вылавливать по минимуму. Фото: скриншот с видео.

Пока в Хабаровске цены на летнюю горбушу снизились с 600 до 250 рублей, в Магаданской области рыбу ловят, а не покупают. Лососевые заполонили водоемы области и пока не собираются их покидать. Глядя на такое изобилие, колымчанам даже разрешили выловить по лицензии за время путины не по 10 рыбин, как это было в прошлом году, а по 25. Если же кто-то решит ухватить партию побольше, того могут и посадить на срок от двух до пяти лет.

СКАЖЕМ СПАСИБО КЛИМАТУ

Магаданская область весной и летом 2021 года превратилась в рыбный край. В мае область тонула сначала в наваге, затем в сельди, а сейчас - в горбуше. Богатый рыбный урожай специалисты связывают с климатическими изменениями.

- В этом году вода в море довольно долго прогревалась. Кормовая база была неплохой. Первая горбуша была относительно мелкой. Может быть, она не нагуляла тот вес, который ей нужен был, чтобы подняться по рекам, и поэтому длительное время, почти месяц, была в Тауйской губе. Заходила, выходила. Я думаю, что это какие-то чисто климатические изменения идут, - рассказал «Вести-Магадан» Юрий Чекалдин, заместитель начальника охотского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

В августе рыба добралась до рек Ола и Магаданка. Именно в них собралось наибольшее количество лососевых. В обеих реках горбуша подходит к берегу практически вплотную, благодаря чему вылавливать ее не составляет труда. В обычное лето к августу горбуша уже уходит, и ее место занимает кижуч. А в этом году горбуша не покинет реки до середины сентября.

Как признались специалисты, Магаданка - не самое чистое место для разведения рыбы, и долгие годы ее действительно там не было. Но буквально последние пару лет рыбоводы попробовали завести в реку мальков горбуши, надеясь, что популяцию можно будет восстановить. Лето 2021 года стало показательным, и в дальнейшем есть вероятность, что вскоре горбуша вернется в Магаданку надолго и в большом количестве.

НЕТ ПРОБЛЕМ, ГОВОРИЛИ ОНИ

В то же время в социальных сетях появляется все больше видео, судя по которым, от горбуши нет отбоя.

- Что делать? Я не знаю! - удивленно прокомментировал автор одного из таких видео.

- Как что делать? На рыбалку иди! - отвечают ему в комментариях.

- Что за ажиотаж по этой рыбе? Все, кому надо, уже наловили, - скептически отметил магаданец.

- Притом без всяких проблем и суеты, - добавил пользователь соцсети.

Однако говорить о полном отсутствии «проблем и суеты» нельзя. В области действует запрет на незаконную добычу водных биологических ресурсов.

ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Только за последние несколько дней в Магаданской области задержали четырех браконьеров. Видимо, рыбное изобилие настолько свело их с ума, что они принялись жадно вылавливать несчастную горбушу. Первая парочка рыбаков попалась в Ольском районе с 323 горбушами. Ущерб от такой рыбалки правоохранители оценили в 620 тысяч рублей. Теперь 43-летнему жителю поселка Ола и 31-летнему магаданцу грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

А вот вторая пара рыбаков без документов выловила лишь 96 рыбин, что, конечно, превышает допустимую норму, но не бьет рекорд коллег-браконьеров. Ущерб специалисты оценили в 186 тысяч рублей. Расследование продолжается.