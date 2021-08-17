«Власть на всех уровнях поможет активным людям» - Михаил Дегтярев

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска. Фото: Максим МОЛОТОВ

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска. Его сопровождали мэр краевой столицы Сергей Кравчук, министр ЖКХ Дарий Тюрин, руководители комитетов и ведомств края и города.

Замечено, что руководитель региона любит непосредственно наблюдать за решением вопросов, к которым он относится трепетно. Их немало, но особую привязанность у Михаила Дегтярева вызывают процессы, идущие с его подачи во дворах жилых домов Хабаровска. Имеется в виду благоустройство дворовых территорий. Можно было бы подумать, что глава исполнительной власти края просто проверяет, как и на что расходуются десятки миллионов рублей из тех денег, что врио попросил у президента России 17 июня именно на приведение в порядок хабаровских дворов, и которые поступили. Это так, но не только. Дегтяреву нравится участвовать в процессе. Он ходит по дворам, разговаривает с людьми, знакомится с детьми, выслушивает пожелания тех и других и тут же на месте дает распоряжения.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска. Фото: Максим МОЛОТОВ

Дом №8 по улице Серышева по-своему знаменит в Хабаровске. Не только тем, что здесь жили первые лица продовольственной службы ДВО и теневые авторитеты, а еще и своей советской элитарностью. Это практически закрытая со всех сторон территория, очень уютная и зеленая. Последние лет 20 она как-то незаметно приходила в упадок - зарастала кучами мусора, щерилась сгнившими скамейками, выглядела темной, неуютной и опасной. Несколько лет назад горстка активных жильцов решила, что дальше так жить нельзя.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска. Фото: Максим МОЛОТОВ

- Мы сами, своими силами начали благоустраивать территорию. Сначала подошли к этому вполне самодеятельно, то есть просто навели порядок, вымели, вычистили все. Потом составили план, который показали в мэрии. Нам его одобрили, мы получили грант. Сделали небольшую баскетбольную площадку, детскую игровую зону, спилили старые тополя, обсадили двор маньчжурским орехом. С помощью «управляйки» отремонтировали подъезды. Потом вошли в программу краевую. С помощью новой технологии компания «Умная среда» из отходов сделала нам скамеечки - вот они стоят по периметру (на каждой табличка с надписью «Эта скамейка сделана из 1822 б/у пакетов» - прим. авт.). Все установленные здесь предметы, в том числе уличная мебель, лишены недостатков, которыми грешат другие материалы: не гниют, не горят, устойчивы к коррозии, не впитывают влагу, долговечны. В ближайшем будущем собираемся зарегистрировать у нас во дворе ТОС и сделать площадку для большого тенниса, - рассказал Михаилу Дегтяреву и Сергею Кравчуку местный активист Андрей Кичигин.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска. Фото: Максим МОЛОТОВ

Команда врио и он сам осмотрели площадку. Действительно, она все больше напоминает некий европейский дворик. Даже небольшой скверик для полуденного отдыха выложен резиновой плиткой. По словам жильцов, 60% расходов взяли на себя обитатели дома. Остальные 40% - деньги проектов благоустройства городской среды города и края.

Михаил Дегтярев познакомился с тремя сынишками Андрея Кичигина. Парни не упустили свой шанс - обратили внимание руководителя региона на облицовочную плитку - наследие военного советского жилстроя, - которая время от времени опадает со стены дома и летит вниз с высоты 40 метров. Дегтярев дал задание соответствующим службам решить этот вопрос.

Двор дома по ул. Серышева, 8. Фото: Максим МОЛОТОВ

Посетила делегация и несколько домов по улице Тихоокеанской. Этот комплекс строений (номера с 62 по 68-й) в рамках программы «Формирование современной городской среды» получил на текущий год в общей сложности 13,2 миллиона рублей. Здесь асфальтируют десятилетиями не ремонтировавшиеся дворы, укладывают бордюрный камень. Представители управляющей компании «УК Кировский» доложили, что работы идут по плану, но аппетит у жителей приходит во время еды.

- Я все понимаю, положили асфальт, все красиво, но вода-то дождевая никуда уходить не будет. Нам нужны ливневки! - заявила местная жительница Мария Владимировна.

Мэр Хабаровска ответил пенсионерке, что сток воды сделают - по склону вниз, проблем с лужами не будет. Врио губернатора в свою очередь предложил женщине, если качество работ ее не устроит, приносить жалобы ему лично.

Во дворах по Тихоокеанской асфальтируют десятилетиями не ремонтировавшиеся дворы, укладывают бордюрный камень. Фото: Максим МОЛОТОВ

В самом деле, этот микрорайон построен в начале 60-х годов прошлого века. Полноценными ливневыми канализациями в то время никто особо не заморачивался. Если на предприятиях их еще строили, то в жилых кварталах, как правило, нет. Тогда действовал принцип «каждой семье по квартире». О ливневом благоустройстве даже не мечтали. Сейчас же смонтировать настоящую сточную канализацию выйдет гораздо дороже, чем, например, просто построить дорогу с нуля. Поэтому люди объединяются в ТОСы и пытаются решить проблему сообща, с опорой на властные структуры.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска. Фото: Максим МОЛОТОВ

- Сегодня встретился с хабаровчанами, живущими в Кировском районе краевого центра. Это активные люди, которые не сетуют из года в год «а нам бы лавочку, а нам бы асфальт...» Они объединяются и принимают участие в федеральных, краевых и городских программах. Результат - ухоженные дворы, детские и спортивные площадки, отремонтированные подъезды и ровные заезды к домам. Та самая комфортная среда, которой достоин каждый - надо всего лишь сделать первый шаг. А власть на всех уровнях в этом поможет! - подытожил объезд Михаил Дегтярев.

Напомним, в рамках рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 17 июня 2021 года в режиме ВКС, врио губернатора попросил рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей на благоустройство дворов в Хабаровске в течение двух лет. Всего на эти средства планируется отремонтировать 680 дворов.