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Общество17 августа 2021 10:59

«Власть на всех уровнях поможет активным людям» - Михаил Дегтярев

Врио губернатора лично проверил ход благоустройства дворов в Кировском районе Хабаровска
Максим МОЛОТОВ
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17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска.

Фото: Максим МОЛОТОВ

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска. Его сопровождали мэр краевой столицы Сергей Кравчук, министр ЖКХ Дарий Тюрин, руководители комитетов и ведомств края и города.

Замечено, что руководитель региона любит непосредственно наблюдать за решением вопросов, к которым он относится трепетно. Их немало, но особую привязанность у Михаила Дегтярева вызывают процессы, идущие с его подачи во дворах жилых домов Хабаровска. Имеется в виду благоустройство дворовых территорий. Можно было бы подумать, что глава исполнительной власти края просто проверяет, как и на что расходуются десятки миллионов рублей из тех денег, что врио попросил у президента России 17 июня именно на приведение в порядок хабаровских дворов, и которые поступили. Это так, но не только. Дегтяреву нравится участвовать в процессе. Он ходит по дворам, разговаривает с людьми, знакомится с детьми, выслушивает пожелания тех и других и тут же на месте дает распоряжения.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска.

Фото: Максим МОЛОТОВ

Дом №8 по улице Серышева по-своему знаменит в Хабаровске. Не только тем, что здесь жили первые лица продовольственной службы ДВО и теневые авторитеты, а еще и своей советской элитарностью. Это практически закрытая со всех сторон территория, очень уютная и зеленая. Последние лет 20 она как-то незаметно приходила в упадок - зарастала кучами мусора, щерилась сгнившими скамейками, выглядела темной, неуютной и опасной. Несколько лет назад горстка активных жильцов решила, что дальше так жить нельзя.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска.

Фото: Максим МОЛОТОВ

- Мы сами, своими силами начали благоустраивать территорию. Сначала подошли к этому вполне самодеятельно, то есть просто навели порядок, вымели, вычистили все. Потом составили план, который показали в мэрии. Нам его одобрили, мы получили грант. Сделали небольшую баскетбольную площадку, детскую игровую зону, спилили старые тополя, обсадили двор маньчжурским орехом. С помощью «управляйки» отремонтировали подъезды. Потом вошли в программу краевую. С помощью новой технологии компания «Умная среда» из отходов сделала нам скамеечки - вот они стоят по периметру (на каждой табличка с надписью «Эта скамейка сделана из 1822 б/у пакетов» - прим. авт.). Все установленные здесь предметы, в том числе уличная мебель, лишены недостатков, которыми грешат другие материалы: не гниют, не горят, устойчивы к коррозии, не впитывают влагу, долговечны. В ближайшем будущем собираемся зарегистрировать у нас во дворе ТОС и сделать площадку для большого тенниса, - рассказал Михаилу Дегтяреву и Сергею Кравчуку местный активист Андрей Кичигин.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска.

Фото: Максим МОЛОТОВ

Команда врио и он сам осмотрели площадку. Действительно, она все больше напоминает некий европейский дворик. Даже небольшой скверик для полуденного отдыха выложен резиновой плиткой. По словам жильцов, 60% расходов взяли на себя обитатели дома. Остальные 40% - деньги проектов благоустройства городской среды города и края.

Михаил Дегтярев познакомился с тремя сынишками Андрея Кичигина. Парни не упустили свой шанс - обратили внимание руководителя региона на облицовочную плитку - наследие военного советского жилстроя, - которая время от времени опадает со стены дома и летит вниз с высоты 40 метров. Дегтярев дал задание соответствующим службам решить этот вопрос.

Двор дома по ул. Серышева, 8.

Двор дома по ул. Серышева, 8.

Фото: Максим МОЛОТОВ

Посетила делегация и несколько домов по улице Тихоокеанской. Этот комплекс строений (номера с 62 по 68-й) в рамках программы «Формирование современной городской среды» получил на текущий год в общей сложности 13,2 миллиона рублей. Здесь асфальтируют десятилетиями не ремонтировавшиеся дворы, укладывают бордюрный камень. Представители управляющей компании «УК Кировский» доложили, что работы идут по плану, но аппетит у жителей приходит во время еды.

- Я все понимаю, положили асфальт, все красиво, но вода-то дождевая никуда уходить не будет. Нам нужны ливневки! - заявила местная жительница Мария Владимировна.

Мэр Хабаровска ответил пенсионерке, что сток воды сделают - по склону вниз, проблем с лужами не будет. Врио губернатора в свою очередь предложил женщине, если качество работ ее не устроит, приносить жалобы ему лично.

Во дворах по Тихоокеанской асфальтируют десятилетиями не ремонтировавшиеся дворы, укладывают бордюрный камень.

Во дворах по Тихоокеанской асфальтируют десятилетиями не ремонтировавшиеся дворы, укладывают бордюрный камень.

Фото: Максим МОЛОТОВ

В самом деле, этот микрорайон построен в начале 60-х годов прошлого века. Полноценными ливневыми канализациями в то время никто особо не заморачивался. Если на предприятиях их еще строили, то в жилых кварталах, как правило, нет. Тогда действовал принцип «каждой семье по квартире». О ливневом благоустройстве даже не мечтали. Сейчас же смонтировать настоящую сточную канализацию выйдет гораздо дороже, чем, например, просто построить дорогу с нуля. Поэтому люди объединяются в ТОСы и пытаются решить проблему сообща, с опорой на властные структуры.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска.

Фото: Максим МОЛОТОВ

- Сегодня встретился с хабаровчанами, живущими в Кировском районе краевого центра. Это активные люди, которые не сетуют из года в год «а нам бы лавочку, а нам бы асфальт...» Они объединяются и принимают участие в федеральных, краевых и городских программах. Результат - ухоженные дворы, детские и спортивные площадки, отремонтированные подъезды и ровные заезды к домам. Та самая комфортная среда, которой достоин каждый - надо всего лишь сделать первый шаг. А власть на всех уровнях в этом поможет! - подытожил объезд Михаил Дегтярев.

Напомним, в рамках рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 17 июня 2021 года в режиме ВКС, врио губернатора попросил рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей на благоустройство дворов в Хабаровске в течение двух лет. Всего на эти средства планируется отремонтировать 680 дворов.

17 августа Михаил Дегтярев направился в объезд по дворам Кировского района Хабаровска
Общество: ВОПРОС ДНЯ