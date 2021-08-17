На криминальной версии взрыва катера настаивает директор Шантарского нацпарка в Хабаровском крае. Фото: ivan_anatolevich_nasonov Фото: Социальные сети

Со дня взрыва катера у Шантарских островов прошло уже чуть больше месяца. Однако до сих пор остается неизвестной судьба пропавшего в водах Охотского моря инспектора национального парка. Его коллегу нашли практически сразу, но тот не смог выжить. Тревогу забил руководитель нацпарка. По его мнению, следствию стоит заострить внимание и на криминальной версии произошедшего.

ТРЕБУЕМ СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Напомним, трагедия в Охотском море произошла еще 13 июля 2021 года. В районе мыса Литке взорвалось маломерное судно Lamor LC 7500, принадлежащее ФГБУ «Заповедное Приамурье». На борту в момент взрыва оказалось сразу два государственных инспектора нацпарка «Шантарские острова». Одного из них нашли сразу же живым, но вскоре он скончался. А второго ищут до сих пор. Криминальную версию взрыва катера всерьез рассматривает руководитель национального парка «Шантарские острова».

- Версия нападения, убийства, умышленного поджога, подрыва катера следствием не проработана. Все крутится вокруг статьи 263 Уголовного кодекса. В результате того, что своевременно катер не был осмотрен экспертами, все, что можно смыть волной с обездвиженного катера, смыто. На месте трагедии с 13 по 28 июля 2021 года не побывало никого из многочисленных уполномоченных структур, кроме сотрудников ФГБУ «Заповедное Приамурье» и нацпарка. Все известные структуры были проинформированы 13 и 14 июля, но были одни отписки, - заявил на своей странице в Instagram Иван Насонов, руководитель национального парка «Шантарские острова».

На криминальной версии взрыва катера настаивает директор Шантарского нацпарка в Хабаровском крае. Фото: ivan_anatolevich_nasonov Фото: Социальные сети

В доказательство своих слов глава нацпарка привел информацию, которая, по его мнению, и придает делу криминальный оттенок.

- Новый охотничий нарезной карабин исчез. Что сгорело, а что, возможно, было украдено, остается только гадать. Инспекторы направлялись в рейд со всем служебным инвентарем, а катер финского производства был оснащен по последнему слову техники. Морское побережье в том районе изобилует рыбой всех пород, начиная с лососевой, заканчивая краснокнижными калугой и осетром. Контингент рыбаков, по словам местных жителей, набирают из числа не только романтиков, но и сидевших и неблагополучных мужчин, для которых даже малая сумма заработка - это вопрос выживания, а у кого-то из них и документов нет, - объяснил Иван Насонов.

Кроме того, он сообщил, что сезонных работников по вылову рыбы правоохранители не допрашивали. Особое внимание он акцентировал на том, что путина скоро закончится, и вахтовики уедут, а значит, и допрашивать будет некого.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В день трагедии Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура действительно начала проверку по факту произошедшего. Сейчас же расследованием занимается Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По последним данным, сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На криминальной версии взрыва катера настаивает директор Шантарского нацпарка в Хабаровском крае. Фото: ivan_anatolevich_nasonov Фото: Социальные сети

- Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России продолжается расследование уголовного дела по статье «Нарушение неустановленными лицами правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», - сообщила Наталья Яковлева, старший помощник по взаимодействию со СМИ Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Уголовное дело по части третьей статьи 263 УК РФ предусматривает для виновного максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет. Осталось лишь определить, кто понесет ответственность за ЧП. Примечательно, что, по информации ведомства, «местонахождение другого работника ФГБУ «Заповедное Приамурье» до настоящего времени не установлено», а дело возбуждено уже по факту смерти двух человек, а не одного.

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