«Впечатлен, не ожидал»: у австрийского геолога в Магадане украли технику на 600 тысяч рублей и салями

В первое приключение ученый отправился в 2020 году. Фото: УМВД РФ по Магаданской области

Далекая Колыма притягивает путешественников со всего мира. Энтузиасты из разных стран пытаются добраться до Магаданской области через половину земного шара на велосипедах, небольших самолетах, машинах. Последний вид транспорта выбрал австрийский геолог Герфрид Свобода, которого в кругосветках преследовали то ковид, то воровство.

В первое приключение ученый отправился в 2020 году. Герфрид загрузил свой вездеход всем необходимым и поехал прямиком из Зальцбурга в кругосветное путешествие. Геолог проехал пол-Европы, три месяца исследовал Сибирь и добрался до Магадана. Но в тот год особенно сильно свирепствовал коронавирус, поэтому австриец вынужден был в кратчайшие сроки вернуться домой.

Машину с техникой Герфрид решил оставить в Магадане. Фото: УМВД РФ по Магаданской области

Машину с техникой Герфрид решил оставить в Магадане, благо у него был знакомый, который согласился взять вездеход на сохранение и загнал в гараж. Геолог улетел, но обещал вернуться в 2021 году. Так и случилось: ученый вновь приехал в Магадан и проверил машину. Австриец остался в замешательстве, потому что не нашел множество дорогой аппаратуры для съемок. Неизвестный воришка стащил квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамеру, аксессуары на сумму более 600 тысяч рублей и две палки салями.

Неизвестный воришка стащил квадрокоптер, фотоаппарат, видеокамеру, аксессуары на сумму более 600 тысяч рублей. Фото: УМВД РФ по Магаданской области

Владелец гаража предполагал, кто мог обокрасть путешественника. Дело в том, что ключи от гаража некоторое время были у человека из другого региона, а где он сейчас - неизвестно. Подозреваемого в итоге нашли в Ягоднинском городском округе, уголовное дело возбудили по статье «Кража».

- Задержанный признался в краже и указал местонахождение похищенного. После проведения необходимых следственных действий аппаратура возвращена законному владельцу, который намерен вернуться на родину, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Геолог не ожидал, что вещи вернутся так скоро. Фото: УМВД РФ по Магаданской области

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет колонии.

- Впечатлен тем, что работа российской полиции такая быстрая и профессиональная. Не ожидал, что вещи вернутся так скоро… - сказал геолог Герфрид Свобода.