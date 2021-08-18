«Сегодня в проектах благоустройства задействованы более 178 тысяч человек» - Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев подходит к вопросам ЖХК системно. Фото: Правительство Хабаровского края

Чуть менее года назад Михаил Дегтярев, тогда только познакомившийся близко с краем и узнавший его людей, в одной из первых публичных речей обозначил несколько стратегических направлений жизни, по которым он будет наводить порядок в первую очередь. Он это декларировал, а верховная исполнительная власть в регионе под его руководством принялась действовать. И сегодня стало возможным посмотреть - как именно.

Северный завоз в цифрах. Фото: Правительство Хабаровского края

Итак. Особое внимание правительство Хабаровского края по поручению Михаила Дегтярева уделяет вопросам ЖКХ и благоустройства. Эти сферы ближе всего затрагивают людей, поэтому предсказуемо, что наведение порядка в регионе врио губернатора решил начать именно с них. Так, по инициативе врио губернатора разработана и запущена программа модернизации муниципальных котельных. Это повысит отказоустойчивость жилищно-коммунальной инфраструктуры, а муниципалитетам и потребителям позволит сэкономить на ее содержании.

Проекты благоустройства. Фото: Правительство Хабаровского края

Кроме того, с начала реализации в крае программы капитального ремонта работы выполнены более чем по 2700 домам.

Всего выполнено 5165 работ, из них:

1) разработка проектно-сметной документации - 2237;

2) строительно-монтажные работы - 2928:

• отремонтировано 1048 крыш;

• заменено лифтовое оборудование в 626 домах (более 1800 единиц);

• обновлены фасады 183 домов;

• заменены инженерные системы (ГВС, ХВС, ВО, ТС) в 520 домах;

• заменена система электроснабжения в 210 домах;

• установлены приборы учета в 323 домах;

• установлены АИСУ в 18 домах.

Свои жилищные условия улучшили более 570 тысяч граждан.

Развитие ТОС. Фото: Правительство Хабаровского края

Северные районы Хабаровского края также потребовали новой стратегии. Для бесперебойного функционирования объектов ЖКХ и коммунальной инфраструктуры проработан план по «северному завозу» на год. В соответствии с распоряжением губернатора края и решениями краевого штаба, в ходе навигационного периода в отдаленные районы края в рамках «северного завоза» планируется поставить 35,7 тысячи тонн энергоресурсов, в том числе - 14,9 тысячи тонн угля и 20,8 тысячи тонн нефтепродуктов.

В настоящее время в полном объеме с опережением графиков доставлены моторные масла (157 тонн) для ДЭС северных районов края. Также для коммунальной тепло- и электроэнергетики северных районов края доставлено водным и автомобильным транспортом 10,2 тысячи тонн (52%) дизельного топлива и 14,5 тысячи тонн (98%) каменного угля, при этом водным транспортом уголь доставлен в полном объеме, оставшееся количество доставляется автомобильным транспортом.

ЖКХ и благоустройство в цифрах. Фото: Правительство Хабаровского края

При благоприятных погодных условиях во второй половине августа на рейд порта Охотск запланирован подход танкеров с 3,4 тысячи тонн зимнего дизельного топлива. Полностью завершить «северный завоз» в Хабаровском крае планируют до 20 октября.

По поручению врио губернатора, в 2020 году более 400 миллионов рублей направлено на благоустройство общественных территорий. Благодаря средствам краевого и федерального бюджетов в регионе за 2020 год благоустроено свыше 160 дворов.

По решению врио губернатора на 30% было увеличено финансирование грантов для ТОС. Значительная часть проектов, на которые из бюджета получили средства ТОС, как раз и касалась вопроса благоустройства территорий.

В 2021 году краевая сумма на реализацию проектов ТОС составила 100 миллионов рублей. Победителями краевого конкурса в этом году стали 203 проекта ТОС в 79 муниципальных образованиях края. Эти проекты будут реализованы до конца года. Среди них: установка детских площадок - 43, установка спортивных площадок и уличных тренажеров - 33, обустройство улиц освещением (уличные фонари) - 29, благоустройство территории памятников, скверов и парков - 25, установка сцен и пошив сценических костюмов - 5, благоустройство дворовых территорий (дорожки, тротуары, стоянки, установка мусорных баков, видеонаблюдение) - 62, благоустройство кладбищ - 3, установка скважин - 3.

- Команда ТОС края растет на глазах. Только за год количество ТОС по краю увеличилось более чем на 200. Сегодня у нас более тысячи ТОС, задействованы в проектах более 178 тысяч человек. И это не предел. Мною принято решение увеличить финансирование проектов ТОС на 2022 год еще на 100 миллионов рублей, - подчеркнул Дегтярев в ходе прошедшей встречи с лидерами территориального общественного самоуправления.

Иными словами, Михаил Дегтярев подходит к вопросам ЖХК системно, решая проблему как «здесь и сейчас», латая дыры в хозяйстве, которое долгие годы было в запустении, так и создает задел на будущее - модернизируя котельные и переводя их на другие виды топлива. Такой подход служит гарантией, что кризисов на объектах ТЭК и ЖКХ не случится, при этом значительная часть из них будет модернизирована в горизонте четырех-пяти лет.

И не будем забывать, что тема наведения порядка в ТЭК и ЖКХ очень чувствительна для людей. О ее важности говорит тот факт, что соответствующие блоки вошли в состав программы развития региона, разработанной по поручению Михаила Дегтярева участниками Народного совета совместно с правительством края.