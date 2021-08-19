«Это как музыкальная Олимпиада»: директор хабаровского музыкального театра о международном конкурсе имени Чайковского Фото: Сергей ПЯТКОВ

До старта 96-го театрального сезона в Хабаровском краевом музыкальном театре остается чуть больше месяца. В этом году он откроется 1 октября. До этого момента жизнь в старейшем музыкальном театре страны будет кипеть день ото дня. Ближайшее уникальное представление пройдет уже в грядущую пятницу - 20 августа.

СТРЯХНЕМ ПЫЛЬ С БИНОКЛЕЙ

Традиционное летнее театральное затишье подходит к концу в Хабаровске.

- Буквально в этот понедельник, 16 августа, труппа театра - артисты, музыканты, танцовщики - вышли из совсем краткосрочного отпуска, и мы начинаем готовить 96-й по счету сезон. Но прежде чем мы вернемся к текущей деятельности, конечно, нас ждет традиционный в летне-осеннее время период гастрольных проектов, - сказал Константин Зайнулин.

Конец августа и сентябрь действительно ожидаются насыщенные. Начнет череду мероприятий концерт лауреатов конкурса имени Чайковского.

- Это настоящий подарок для ценителей классической музыки. Это не столько необычный для нашего театра жанр, сколько редкий. Но, я думаю, многие наши зрители, конечно же, знают, что такое международный конкурс имени Чайковского. Это одно из самых авторитетных музыкальных состязаний не просто в нашей стране, а во всем мире. Он чем-то подобен Олимпиаде. Она проходит один раз в четыре года, так и конкурс Чайковского тоже проводят один раз в четыре года. С момента создания в 1958 году он всегда являлся стартовой площадкой для молодых и талантливых артистов, - добавил директор театра.

В пример он привел знаменитейших лауреатов конкурса, таких как Михаил Плетнев, Борис Березовский и Денис Мацуев. В Хабаровск же приедут молодые звезды состязания.

ЛИШЬ ОДИН РАЗ

Так как министерство культуры России является учредителем конкурса, в концепции проекта заложено не только соревнование между музыкантами, но и в течение нескольких лет после победы поездки по регионам, организация концертных выступлений. Артисты уже успели выступить на сценах в Кисловодске, Грозном и Краснодаре.

- В Хабаровск приедет трое лауреатов конкурса. Виолончелист Иван Сендецкий - представитель северной столицы России, артист оркестра Мариинского театра, работающий с маэстро Валерием Гергиевым. Баянист Владимир Ступников - тоже из Санкт-Петербурга, активный участник зарубежных концертных программ. И, конечно, вокалистка Мария Мотолыгина - столичная артистка, трудится в Большом театре России, представительница молодежной оперной программы. Эти три талантливых музыканта мирового уровня в сопровождении нашего оркестра под управлением главного дирижера Руслана Антипинского дадут замечательный концерт в двух отделениях. В первой части прозвучит оперная классика - Верди, Пуччини, Россини. А во втором отделении будет симфоническая музыка современных композиторов, написанная специально для сольного исполнения в сопровождении симфонического оркестра, - рассказал Константин Зайнулин.

Выступление в Хабаровске пройдет всего один раз. Уже в субботу, 21 августа, музыканты уедут в Благовещенск Амурской области.

- Особенно лестно, что оркестр нашего театра был удостоен чести аккомпанировать этим уважаемым солистам. Таким образом, у нас тоже возникла небольшая гастрольная поездка к соседям, - отметил директор театра.

Напомним, что в театрах действует ограничение на загрузку залов в 50%. Всего в кассе музыкального театра предусмотрено 440 билетов на концерт.