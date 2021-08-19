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Общество19 августа 2021 6:10

Нет прав и не знают правил: дети на мопедах бездумно рассекают по хабаровским дорогам и сбивают людей

За ДТП юных мопедистов расплачиваются родители в суде
Ульяна КОСКИНА
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Юлия Трейгер, старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД Хабаровска, капитан полиции

Юлия Трейгер, старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД Хабаровска, капитан полиции

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Мопеды в последнее время стали популярны, и их количество на дорогах увеличивается с каждым годом. Садясь за руль, юные участники дорожного движения зачастую не задумываются о своей безопасности. Между тем скутеры не подлежат регистрации, но у любого владельца должны быть документы. Как рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД Хабаровска, капитан полиции Юлия Трейгер, когда взрослый человек покупает своему ребенку мопед, он должен понимать, что после того, как несовершеннолетний выйдет на дорогу общего пользования и совершит ДТП, то вся ответственность ляжет на родителей.

- Нужно понимать, что мопед - это опасность. Дети не готовы к дорожному движению, и более того, они все не знают ПДД, в частности, как двигаться правильно, кто кому должен уступать. Шанс, что произойдет дорожно-транспортное происшествие с ребенком, возрастает многократно, - сообщила гостья эфира.

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Это Хабаровск! Безопасность несовершеннолетних на дорогах
Это Хабаровск! Безопасность несовершеннолетних на дорогах
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