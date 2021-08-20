Ход ремонта дворов в Хабаровске проверили члены Народного совета Фото: Правительство Хабаровского края

На днях на места проведения работ выехала команда участников Народного совета Хабаровского края и министр ЖКХ края Дарий Тюрин. Они решили проверить, как именно работают деньги из выделенных президентом Владимиром Путиным дополнительных 300 миллионов рублей на благоустройство.

После обращения врио к первому лицу государства на счета Хабаровского края стали поступать суммы. Сразу было обозначено, что на выделенные бюджетные средства будут приведены в порядок дворы домов Хабаровска, в том числе по улицам Волочаевская, 115, 117 и Ленина, 26, 28. Работы по благоустройству дворовых территорий уже начаты подрядчиком. Их стоимость составит более шести миллионов рублей. За качеством ремонта следит управляющая компания и сами собственники.

- Значительное расширение пожарного подъезда, отсыпка, укладка бордюрного камня и асфальтирование на достаточно сложном рельефе в центре города - задача непростая. Естественный уклон не требует оборудования ливневок, а вот сделать места съездов для маломобильных жильцов - вопрос актуальный. Но решать его должны не власти, а собрание собственников, - отметил Дарий Тюрин, министр ЖКХ края.

Члены Народного совета обсудили активность собственников жилья при участии в программах, позволяющих благоустроить дворы на выделенные из бюджета средства.

- Что будет на прилегающей территории: зона для выгула собак или детская игровая площадка, собственники еще не определились. Для этого надо на собрании в очной или заочной форме провести голосование. Важно донести до жителей мысль: комфорт и благоустройство начинаются там, где люди активны, собираются и решают, что им нужно. Не стоит сидеть и ждать, когда вам кто-то что-то сделает. У нас в крае работают программы, которые смогут поддержать хорошую идею. На таких выездных заседаниях мы видим, какие механизмы используются жителями для благоустройства, администрация всегда поддерживает инициативу жителей, - отметила Татьяна Милишкевич, член Народного совета.

При этом перечень работ по благоустройству на бюджетные деньги строго регламентирован.

- Все, что связано с общим имуществом дома: пандусы, игровые площадки, зеленые насаждения и прочее, благоустраивается по муниципальным программам при софинансировании собственниками, например, при создании территориального общественного самоуправления (ТОС) или грантовой поддержке муниципалитета, - отметил Анатолий Климочкин, начальник управления ЖКХ Хабаровска.

Благоустройство - это не только уютные дворы. Прежде всего, дома должны содержаться в порядке: своевременная замена проводки, капитальный ремонт крыши и фасада, замена отслуживших лифтов. В рамках рабочей поездки Дарий Тюрин проверил состояние лифта, который заменили в доме №117 по улице Волочаевской в 2017 году. Представители управляющей компании отметили, что везде, где лифты были заменены по программе капитального ремонта, замечаний нет. По состоянию лифта видно, что жильцы бережно к нему относятся.

Напомним, что избыточное финансирование позволило закрыть программу благоустройства дворовых территорий в Хабаровске, рассчитанную до 2024 года на 274 двора. Теперь появилась возможность открыть новую программу и охватить благоустройством почти в два раза больше дворов краевого центра.