Болеют старики и дети: в Хабаровском крае бушует «третья волна» коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Третью неделю подряд в Хабаровском крае остается неизменной ситуация с распространением коронавируса. В сутки в среднем заболевает от 300 до 320 человек. Такая обстановка не устраивает как краевые власти, так и местное население. Одним из главных способов борьбы с распространением ковида вновь назвали вакцинацию.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАСТЕТ

Сейчас Хабаровский край опережает средние общероссийские показатели по ежедневной заболеваемости. Если в среднем по стране эта цифра равна 14 на 100 тысяч населения, то в Хабаровском крае - 24 на 100 тысяч населения.

- Мы с вами стоим на цифрах без какого-либо снижения уже третью неделю. На прошедшей неделе заболеваемость практически не снижалась. При этом отрицательного темпа прироста также не наблюдалось, - рассказала Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Кроме того, Татьяна Зайцева отметила, что в регионе зафиксирован небольшой рост заболеваемости, в том числе по клиническим формам внебольничных пневмоний.

- На прошедшей неделе 27% от общего числа заболевших - это пациенты с внебольничной пневмонией. Ранее этот показатель варьироваться от 19% до 24%, - сказала Татьяна Зайцева.

Всего за последнюю неделю в регионе ковидом заболело 2540 человек, что на 340 больше, чем неделей ранее. Из этого числа 412 заболевших - это люди старшего возраста. Неделей ранее эта цифра была меньше на 53 человека. Такие показатели говорят о том, что все чаще стали болеть жители региона старше 50 лет.

- Растет заболеваемость и среди детей. На этой неделе 14% от общего числа инфицированных составили дети. В основном стали болеть подростки и самые маленькие дети от 0 до 2 лет, - добавила глава краевого Роспотребнадзора.

Остальные 86% - это взрослое и работающее население.

- У населения обманчивое представление о вакцинации и развитии пандемии. Это очень серьезная ситуация, ее нужно переломить в сторону уменьшения. Скоро начнется новый учебный год, увеличится число контактов. Все высшие учебные заведения начнут работу со студентами в очном режиме, - сказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам.

Также Татьяна Зайцева добавила, что осенью на обстановку повлияет ежегодная вакцинация против гриппа и возвращение местных жителей из отпусков.

Болеют старики и дети: в Хабаровском крае бушует «третья волна» коронавируса Фото: Правительство Хабаровского края

ПОКА БЕЗ КАРАНТИНА

Сложная эпидемиологическая ситуация продолжается в поселке Тугур Тугуро-Чумиканского района и в поселке Нелькан Аяно-Майского района. Она держится под контролем Роспотребнадзора и минздрава ежедневно. Суммарно там зарегистрировано 83 случая заболевания ковидом. Выдано предписание о проведении дополнительных мер профилактики, но введение ограничительных мер пока не запланировано.

- Мы понимаем, что введение карантина - это более жесткая мера. Пока мы ее не вводим., смотрим на распространение заболеваемости, - объяснила Татьяна Зайцева.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Неравномерную загруженность коечного фонда отметили в минздраве края. Сейчас в регионе развернуто 1809 коек, свободными из которых остаются 453.

- Хочу обратить внимание, что сейчас максимальную загрузку мы видим в Комсомольске-на-Амуре. Это связано с тем, что по результатам мониторинга мы видим незначительный прирост числа заболевших и госпитализированных. В частности, как уже говорилось ранее, стали чаще болеть люди старшего возраста. Поэтому мы рекомендуем, если есть показания для госпитализации и риски утяжеления состояния, таких пациентов лучше госпитализировать, - объяснил Алексей Веселов, и.о. заместителя министра здравоохранения края, начальник управления организации медицинской помощи населению.

По исследованиям КТ и ПЦР перебоев в крае не возникает.

ВАКЦИНАЦИЯ - ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Крупная партия вакцины «Спутник Лайт» добралась до региона. Всего Хабаровский край получил 25 644 дозы однокомпонентной вакцины. Кроме того, на этой неделе стартовала платная вакцинация для иностранных граждан. Для этого минздрав специально закупил еще три тысячи доз вакцины. Сейчас в крае проживает 10 477 иностранных граждан. Более 400 из них уже успели привиться от коронавируса.

Кроме того, в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района в тестовом режиме заработал первый мобильный пункт вакцинации. Он расположился в районном доме культуры. Уже сегодня, 20 августа, с 16:00 до 18:00 пункт будет принимать всех желающих.

Всего с начала вакцинации в Хабаровский край поступило 375 148 доз вакцины. Привито первым компонентом 296 227 человек, полный курс вакцинации прошло 244 229 человек. Наибольший процент привитого населения в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Наименьший - в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах.