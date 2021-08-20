Пиджаки не нужны: сколько стоит собраться в школу в 2021 году в Хабаровске

Самая популярная школьная ярмарка традиционно находится возле «ДК профсоюзов» рядом с Центральным рынком. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

День знаний уже на носу, хабаровчане активно закупаются на школьных базарах, чтобы успеть собрать своих детей к новому учебному году. Самая популярная школьная ярмарка традиционно находится возле «ДК профсоюзов» рядом с Центральным рынком. Она занимает не очень много места - всего несколько рядов, но этого вполне хватает. Корреспондент «КП»-Хабаровск» выяснил, во сколько в среднем обходится собрать одного ученика в школу в 2021 году.

Самая популярная школьная ярмарка традиционно находится возле «ДК профсоюзов» рядом с Центральным рынком Фото: Илья ФЕДУЛОВ

По наблюдениям продавцов, основной поток покупателей приходится на выходные, особенно в субботу. В этот день хабаровчане охотно закупаются канцелярскими принадлежностями, школьной формой и рюкзаками с самого утра. А вот в будни картина другая. Наплыв покупателей происходит дважды за день - в 12, 16 или 19 часов, когда взрослые освобождаются от работы. Многие еще сейчас в отпусках, поэтому людей в будни немного. Но ближе к полудню и вправду родители с детьми начали подходить за покупками активнее.

Самая популярная школьная ярмарка традиционно находится возле «ДК профсоюзов» рядом с Центральным рынком. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Мы еще только начали закупаться. Планируем тысяч в 15 уложиться на все. Живем в деревне, поэтому особой формы сыну не требуется. По новостям слышала, что цены сейчас выросли, и уже 20 тысяч требуется, чтобы целиком собраться, - поделилась одна из родительниц.

Некоторые жители еще даже не знают, во сколько в целом им обойдется полный школьный набор, а думают о текущих задачах.

Самая популярная школьная ярмарка традиционно находится возле «ДК профсоюзов» рядом с Центральным рынком. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Сейчас нам нужно закупить форму. Рассчитываем на 2-4 тысячи, не больше. Сколько вообще потратим на сборы, еще не знаем. Сколько выйдет, столько и выйдет, - рассказала еще одна хабаровчанка Оксана.

В среднем люди закупаются тысячи на три-четыре, если считать ручки, тетрадки. Рюкзак хороший стоит три-пять тысяч. Вот и считайте - в среднем выходит 8-10 тысяч без учета школьной формы.

Самая популярная школьная ярмарка традиционно находится возле «ДК профсоюзов» рядом с Центральным рынком. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

На школьную форму хабаровчане готовы тратить разные суммы, в зависимости от финансовых возможностей и личных требований. Если экономить, то в среднем школьная форма обходится в шесть тысяч на одного ребенка (и девочка, и мальчик). Если разделять по половому признаку, то собрать девочку выходит дороже на две-три тысячи рублей.

- Форму берут трех цветов - синюю, серую или черную. С прошлого года ничего не изменилось. Люди в целом стали брать меньше костюмов - пиджаков, жакетов. Больше берут рубашки, брюки, юбки. В среднем выходит тысяч на 10, даже можно уложиться с обувью. Цены на одежду не изменились с прошлого года, но ее стали брать меньше, - отметила продавщица школьной формы Ольга.

Самая популярная школьная ярмарка традиционно находится возле «ДК профсоюзов» рядом с Центральным рынком. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Итак, что получается в итоге? Если сложить стоимость канцелярских принадлежностей и школьной формы, то можно собрать одного ученика за 20 тысяч рублей - 8-10 тысяч канцелярские принадлежности и рюкзак и около 10 тысяч уйдет на форму вместе с обувью. Если экономить и, например, не брать рюкзак, то можно уложиться и в 15 тысяч рублей. Кто-то, конечно, готов потратить и 28-30 тысяч. Такую цифру назвала еще одна мама. Женщина сообщила, что она будет собирать свою дочь с учетом зимнего сезона.

Самая популярная школьная ярмарка традиционно находится возле «ДК профсоюзов» рядом с Центральным рынком. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Кроме того, в Хабаровске с 1 мая по 30 сентября проходит традиционный благотворительный марафон «Помоги собраться в школу». Задача - обеспечить всем необходимым для школы ребят из многодетных и малообеспеченных семей. К акции активно привлекаются все неравнодушные граждане, представители бизнеса и трудовых коллективов, а также сотрудники городской думы. По итогам акции удалось собрать 10 миллионов рублей на четыре тысячи детей. Подробнее об этом уже писала «КП»-Хабаровск».

Школьная ярмарка на Центральном рынке открылась 15 июля. Ларьки будут работать до 15 сентября, а палатки до 31 августа - 1 сентября. Причем школьная форма и обувь продаются только в палатках, а канцелярские принадлежности и портфели и там, и там.