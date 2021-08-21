Михаил Чувашов: «Хабаровские депутаты имеют свои 10 заповедей» Фото: Максим МОЛОТОВ

В ближайшие годы построят школу на 1100 мест в микрорайоне Строитель. Эту новость и в целом тему строительства новых школ в Хабаровске, а также вопрос работы гордумы Хабаровска обсудили с Михаилом Чувашовым – депутатом по избирательному округу №28, заместителем председателя Хабаровской гордумы, председателем комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию.

- Михаил Валентинович, это микрорайон Строитель он решался не только при помощи властных рычагов на самом верху, но прежде всего в городской думе. В чем была загвоздка по решению этого вопроса?

- На самом деле, загвоздки по решению данного вопроса не было никакой. Почему? Если ранее постройка школы она состояла из следующих элементов. На стройку выделялся бюджет из нескольких уровней – муниципалитета, субъекта и федерации. В данном случае, по Строителю деньги будут выделяться из федерации и субъекта. И уже на эти деньги будет строиться школа. Но деньги будут выделяться на протяжении 15 лет, а школа нужна здесь и сейчас. Поэтому заключается соглашение с инвестором, который в течение двух лет строит объект, а деньги, которые он вкладывает, ему возвращаются. Причем без процентов.

- Скажите, вам часто приходится сталкиваться с порой неразрешимыми проблемами в сфере образования? Тот же Индустриальный район переполнен жителями и его надо разгружать. У вас есть стратегия по возведению данных объектов?

- Проблема загруженности школ стоит очень остро. Подходить к решению данного вопроса нужно комплексно. Что и делает сейчас муниципалитет в связке взаимодействия с субъектом. Чтобы получить средства для этих целей нужно выполнить ряд условий. Должна быть земля, которая будет в его собственности. А второе условие – наличие проектно-сметной документации. Сейчас прорабатывается вопрос по всем районам, где вообще школы можно построить. Нам нужно максимальные средства запросить и подготовить места для постройки школ. Например, в микрорайоне Строитель массе детей требуется школа. Школы сегодня нужны. Разгружать другие школы нужно также, чтобы в перспективе убрать вторые смены. Они добавляют нагрузки как учителям, так и детям, что сказывается на качестве образования и жизни в целом. Не остается времени на другую активность

- В каком месте будет построена школа? Ведь микрорайон строитель он достаточно большой. Там же все «впритык» насколько мне известно.

- Вопрос хороший. Документы уже готовы. Школа будет располагаться на пересечении улиц Павла-Морозова, Вахова, Ремесленная и Зейская. Место есть. Микрорайон Строитель молодой, там идет интенсивная стройка, и количество семей растет в геометрической прогрессии.

- Сколько таких школ будет построено по плану минимум, хотя бы в планах?

- На сегодняшний день одну школу планируется сдать к 2023 году в микрорайоне Строитель. Также еще порядка четырех площадок только готовится. Появится ли они точно, я сказать не могу.

- Насколько охотно депутаты идут сегодня по пути возведения социальных объектов? Ведь они не самоокупаемые и не приносят прибыли.

- Если мы говорим о финансовой составляющей, то все это ложится на бюджет города. Бюджет он, безусловно, социально ориентирован, речь о выборе не стоит.

- А где провести грань между социальным и коммерческим объектом? Например, если вспомнить какая бойня шла за «Арлекин», хозяин которого задолжал 3 миллиона рублей. С одной стороны, он социальный – там детишки играют, а с другой коммерческий. Или троллейбус. Скажите вот, сколько у нас стоит электрический транспорт, если вы владеете такой информацией.

- Субсидии на электрический транспорт порядка 120 миллионов рублей было выделено в 2020 году.

- В своем аккаунте в Instagram вы написали, что совместная работа представителей муниципального и краевого парламента одна из успешных составляющих решений сложных вопросов. А какую работу вы проводите?

- Если говорить про конкретно этот вопрос, то недавно встречались с председателем одного из кометов закдумы Хабаровского края и разговаривали о содержании камер видеонаблюдения. Большая часть этих камер передана на баланс города. Средства, которые нарушители платят на штрафы, они все уходят в бюджет края. Вопрос в том, что деньги уходят в бюджет, а обратно не приходят. Все посчитали, сделали запрос – пока еще ответ не получили.

- Сколько в целом средств уходит на образование? Не только на строительство школ, но в том числе на завтраки, кружки и так далее?

- Цифру я сейчас назову, но каждый год она растет. По 2020 году, то это порядка 540 миллионов рублей. На 2021 год запланировано уже порядка 700 миллионов рублей.

- Ого! Меня это все время напрягало. Детей то сильно больше не становится, демография пока особо не растет. Образование должно становится больше, лучше. Почему растут расходы?

- Рождение детей сегодня более стимулировано материально. И оно подталкивает родителей на воспитание двух и более детей.

- Давайте немного отвлечемся от образования. Помимо бюджета, финансов и еще других донельзя интересных вещей, вы ведь еще председатель комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике. Что это такое – этика депутатская?

- Депутатская этика от обычной не сильно отличается. Это касается вопросов взаимоотношения коллег, правила поведения и соблюдения всех внутренних актов – устав, регламент, положения те или иные.

- А есть ли 10 заповедей депутата? Чего именно нельзя делать?

- Есть, да. Например, уйти с заседания думы или комитета без уведомления и согласования этого вопроса с председателем нельзя. Это будет неуважение.

- У меня возник еще вопрос. Смотрите, в судах клянутся на уголовном кодексе. А на чем клянутся депутаты? Может, есть что-то неформальное?

- Как раз-таки прописана формальная клятва депутата. Обязательств перед законом там много.

- А если депутат нарушил какое-либо правило? Как вы их наказываете, штрафуете?

- Это выливается либо в публичную ответственность. Если это что-то более серьезное, тогда передаем в надзорные органы. Депутат обязан быть примером для общества.

- Когда человек становится депутатом, делает ли он себе «подушку безопасности» в соцсетях? Возможно, что-то удаляет?

- Когда человек становится депутатом, то он становится публичной личностью и, соответственно, все его социальные сети и прошлое становятся открытыми. Жизнь немного меняется. У тебя появляются некоторые ограничения. Все отражается в соцсетях. Депутат должен быть более положительным и серьезным, чем был до того, как вел другую жизнь. Избрался, будь добр нести ответственность. Если что-то нашли «некрасивое», то лучше такое не хранить.

- Нам бы еще хотелось услышать о конкретных примерах вашей недавней деятельности.

- Относительно недавно встречались с жителями округа №28, обсуждали вопрос пешеходного перехода в районе Тихоокеанской 188. Там разметка на нерегулируемом переходе практически стерлась. Связались с руководителем, развязка должна в скором времени появиться. Также еще остановки маршрута №23.

- Какие еще проблемы беспокоят жителей?

- Их много. Это детские площадки, состояние межквартальных проездов, спортивных объектов. А также личные чаяния. Человек выговорился, и ему станет легче, что его выслушали. Депутат – это как губка, которая впитывает общественный негатив.

- Завершая программу, хочется задать такой вопрос – чему вас научила депутатская деятельность? Одним предложением.

- Не давай обещаний, которые не можешь выполнить.