На принципах качества. Фото: Комсомольский нефтеперерабатывающий завод.

В рамках инспекционного контроля оценивалось не только качество продукции, но и условия производства. Подтверждение квалификации топлива свидетельствует о высоких технологических возможностях Комсомольского НПЗ.

Программа «Российское качество» реализуется с 2001 года с целью с целью выявления образцов отечественной продукции и услуг, характеристики которых существенно превышают требования, установленные нормативными документами или стандартами. Она задает ориентиры качества предприятиям и организациям при закупке продукции и услуг, а также информирует о них потребителей.

Согласно результатам программы, показатели по ключевым характеристикам качества моторных топлив КНПЗ соответствуют требованиям, установленными нормативными документами. За анализируемый период при приемо-сдаточном контроле все партии бензина были приняты с первого предъявления, рекламаций по качеству не поступало. Это подтверждает эффективность действующей на Комсомольском НПЗ системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 50001:2018. Ее характеризует то, что все участники процесса, ответственные за планирование, обеспечение ресурсами, техническое обслуживание оборудования, производство, контроль, сохранность продукции при отгрузке эффективно выполняют свою роль в общем процессе производства нефтяной продукции.

На принципах качества. Фото: Комсомольский нефтеперерабатывающий завод.

На Комсомольском НПЗ ведется системная работа по совершенствованию технологических режимов и рецептуры нефтепродуктов. Это позволило предприятию перейти на выпуск топлив экологического стандарта «Евро 5» раньше сроков, установленных Техническим регламентом. Снижение содержание вредных примесей в бензинах и дизельных топливах, наряду с улучшением эксплуатационных свойств позволило получить значительный природоохранный эффект за счет уменьшение токсичности выхлопных газов.

Для повышения объемов производства и увеличения глубины переработки на Комсомольском НПЗ реализуется комплексная программа модернизации производственных мощностей. На заводе завершено техническое перевооружение одной из основных установок первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-2. Проведенные мероприятия позволили увеличить выход светлых нефтепродуктов и нарастить производство низкосернистого судового топлива RMLS 40 с улучшенными экологическими характеристиками.