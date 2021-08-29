И горы свернут, и подземку покорят. Фото: «Полиметалл».

История шахтерской профессии уходит корнями в середину прошлого тысячелетия. Именно в XV-XVI веках люди начали активно заниматься горнодобычей. К XVIII веку профессия приобрела свое название - «шахтер» (от немецкого schacht - «шахта»). В нашей стране впервые День шахтера отметили 29 августа 1948 года. После этого последнее воскресенье лета стало праздником горняков.

В этот день традиционно поздравляют друг друга не только работники угледобывающей промышленности, а также все те, кто имеет отношение к недропользованию, горному делу, добыче полезных ископаемых.

Для крупной золотодобывающей компании «Полиметалл» День шахтера - один из главных профессиональных праздников. В Хабаровском крае его отмечают на двух ключевых предприятиях компании - ООО «Светлое» (Охотский район) и ООО «Ресурсы Албазино» (район имени Полины Осипенко). На первом из них ведутся открытые горные работы, на втором руда добывается не только в карьерах, но и в подземных рудниках.

И горы свернут, и подземку покорят. Фото: «Полиметалл».

Месторождение Светлое было открыто в 1973 году. В декабре 2010 года «Полиметалл» приобрел лицензию на проведение разведки и добычу золота на месторождении. За первые шесть месяцев 2021 года на Светлом произведено 1,6 тонны золота. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет прирост по добыче руды (2021 год - 926 тысяч тонн, 2020 год - 907 тысяч тонн).

Месторождение Албазино было открыто 60 лет назад, в 1955 году. В 2006 году месторождение приобретено компанией «Полиметалл». Албазино - важная часть Амурского хаба: золоторудный концентрат, получаемый на флотационной фабрике, перевозится на АГМК для дальнейшей переработки в слитки доре.

По итогам первого полугодия 2021 года на «Ресурсах Албазино» добыто 949 тысяч тонн руды. Общий объем производства золота за первые шесть месяцев составил 3,8 тонны.

Главные события Дня шахтера - конкурсы профессионального мастерства, которые ежегодно проводят предприятия «Полиметалла» в Хабаровском крае. Лучших из лучших выбирают среди самых востребованных профессий горного дела. Соревнуются между собой машинисты погрузочно-доставочных машин, самосвалов, экскаваторов, бульдозеров, буровых установок, крепильщики, взрывники открытых и подземных горных работ.

Помимо традиционных соревнований профмастерства в этом году на «Светлом» и «Ресурсах Албазино» пройдут конкурсы среди мастеров и инженеров на определение лучшего горного мастера предприятия. Одни из главных критериев оценки - личные показатели линейного руководителя, выполнение производственных планов, соблюдение условий техники безопасности и охраны труда.

Илья Васютин, начальник отдела персонала ООО «Ресурсы Албазино»:

- Конкурсы профмастерства - это уникальная возможность для участников одновременно с демонстрацией производственных навыков раскрыть свой потенциал. Главным мотиватором выступает само желание работников показать степень своего умения. Соревнования между ними проводятся раз в году на участке, затем результаты уже рассматриваются на корпоративном уровне среди всех предприятий. За год люди учатся новому, повышают свой разряд. Все серьезно относятся к своей профессии, новые методы, профессиональные тонкости осваиваются со свойственной горнякам основательностью и серьезностью. Главная задача конкурса состоит в том, чтобы поощрять профессионалов. Компания готова вкладываться в их развитие и профессиональный рост.

В прошлом году в конкурсе профмастерства на корпоративном уровне победил машинист погрузочно-доставочной машины - Леонид Евсеев. Второе место занял водитель подземного самосвала Марсель Нурасов.

К подбору персонала подходим основательно - смотрим как психологический портрет кандидата, так и оцениваем его навыки и опыт.

Распространено понятие «шахтерская династия». На «Ресурсах Албазино» трудится несколько таких семей, где мастерство передается из поколения в поколение.

Вячеслав Слепцов, главный инженер карьера ООО «Ресурсы Албазино»:

- В профессию многие приходят из горняцких семей, как я. Мой родной дядя работал и по сей день работает машинистом шагающего экскаватора. С детства я смотрел на его работу и имел огромное желание управлять машиной размером с большой дом. После окончания техникума работал машинистом экскаватора, то есть сбылась мечта детства. Впоследствии мне поступило предложение перейти в горные мастера. С того времени прошло более 10 лет.

Из личностных качеств горняков «Полиметалла» хочу отметить трудолюбие, ответственность и любовь к своему делу. Очень много приходит на предприятие молодых специалистов, сразу после вузов или техникумов. Они перенимают опыт у старших коллег и становятся частью большого и дружного коллектива.

Каждая задача нетривиальна и требует творческого подхода к ее решению. У нас большой коллектив, и обмен мнениями, как правило, сильно упрощает поиск верного решения. Любая производственная задача выполнима, если она не идет вразрез с требованиями безопасности.

Но и романтика присутствует. Во-первых, представьте, как мало людей было в этих местах, просто так сюда не добраться, во-вторых, предприятие развивается - на наших глазах за время работы создалось многое. Началось все с карьера Анфисинский, а сейчас уже полностью отработано два карьера, в работе еще три, а также подземный рудник. Есть ощущение причастности к созданию чего-то грандиозного, и самое главное, что это грандиозное - слаженный труд большого числа людей.

В коллективе подразделения «Карьер» есть работники, стаж которых на «Ресурсах Албазино» приближается к десяти годам. Среди них, например - машинист экскаватора Александр Казак, дробильщик Леонид Панин, машинист бульдозера Сергей Дмитриев, машинист автогрейдера Юрий Ерофеев, машинист бульдозера Александр Величко, взрывник Евгений Тугаринов, взрывник Сергей Дяченко.

Эти люди стояли у истоков месторождения Албазинского, и сейчас они не просто являются примером, а выступают опытными наставниками для молодых работников.

Илья Дубов, взрывник пятого разряда ООО «Ресурсы Албазино»:

- Я родом с Урала из города Сибай, Республика Башкортостан. Образование получил в Магнитогорском горном университете. Работаю по профессии взрывотехника с 2013 года. Сначала был учеником и стажировался месяц с опытным взрывником. С опытом все само приходит, если человек этого действительно хочет. Из тонкостей работы - это осторожность и особое внимание к мелочам, тут надо иметь холодную голову и продумывать на несколько шагов вперед. Мастерство, как у всех в профессии, приходит только с ежедневным и четким выполнением производственных задач.

У нас проводят конкурс в День шахтера на лучшего взрывника. Специалист должен быть всегда собран при выполнении задания, думать наперед, быть выносливым. Коллектив у нас хороший, дружный, работу всегда выполняем вместе, поддерживая друг друга. Были у меня и ученики, только за время работы с новенькими понял одно - если человек сам не захочет учиться, то его никак не научить, сколько раз ни повторяй.

Технике безопасности - что в открытом карьере, что при подземной добыче - в «Полиметалле» уделяется первостепенное значение. Работа не только интересная и многогранная, но еще и опасная - связана со многими рисками. Поэтому требованиям охраны труда и промышленной безопасности горняки четко следуют всегда и всюду.

И горы свернут, и подземку покорят. Фото: «Полиметалл».

Ксения Кутурова, заместитель начальника отдела персонала ООО «Светлое»:

- Подбору специалистов уделяем особое внимание. Первое, что мы проверяем при приеме на работу - это наличие удостоверений на допуск к горным работам и управлению техникой. Кандидат на работу должен обладать специальными знаниями и навыками. Например, владеть горной техникой - подземными самосвалами, экскаваторами, погрузчиками, универсальными агрегатами.

Людей привлекают условия работы, природа, стабильная зарплата, дружный коллектив. А некоторых - и поставленные перед ними задачи. Такие романтики профессии любят осваивать новые участки производства. Им нравится выполнять сверхсложные задания.

На участке мы также каждый год проводим конкурсы профмастерства для горняков. Это очень зрелищно. Представьте погрузчик, эта машина перевозит огромные массы породы. Во время состязаний водители выполняют упражнения на филигранность управления этими многотонными машинами. На других механизмах - забивают шпуры в землю под определенным углом. Экскаваторщики огромным ковшом перемещают небольшие предметы, скажем - переливают воду из полуторалитровой бутылки по стаканам, не пролив ни капли. А взрывники? Они вяжут узлы на скорость, закладывают взрывчатку по определенному рисунку. Это вообще на грани фантастики, целое искусство. У взрывников критерии: точность, правильность и аккуратность.

Люди, занявшие призовые места, премируются. Но главная награда - их личное ощущение победы. Они ощущают чувство большой гордости за себя, свою профессию, за компанию, где работают.

Алина Кучмина, помощник горного мастера, ООО «Светлое»:

- В декабре 2020 года я стала одной из восьми женщин - участниц программы подготовки «Женщина - Главный инженер». В ней предусматривается индивидуальный план развития на несколько лет по подготовке на должность главного инженера. В моей программе первый этап - это работа помощником горного мастера в «Карьере». Работая шестой год в компании и имея опыт в других отделах предприятия: производственно-технический отдел, отдел непрерывного улучшения производства, аналитическая лаборатория, руководствуешься в принятии решений в профессиональной деятельности не только с позиции горного мастера, а уже шире границ своих должностных обязанностей. В первый год работы в компании принимала участие в конкурсе профмастерства, приуроченного ко Дню химика. По моему мнению, проведение таких мероприятий сильно мотивирует сотрудника к постижению секретов мастерства, повышает гордость за свой труд и качество работы, помогает раскрыть таланты начинающим специалистам. А это, в свою очередь, ведет к повышению квалификации. Руководителям такие мероприятия помогают обратить внимание на некоторых сотрудников.

Для проведения досуга на вахте есть множество возможностей, каждый выбирает по своим предпочтениям. На участке есть игровая комната с настольными и видеоиграми, бильярд и просторный спортзал. Имеется возможность саморазвиваться с помощью обучающих курсов на корпоративном портале. Руководство поощряет чтение специальной дополнительной литературы и для увлеченного и устремленного человека компания открывает любые двери - только учись.