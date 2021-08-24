«Русская зима не так уж и плоха»: американца удивил замерзший Амур и восхитил центр Хабаровска

Алена с мужем приезжали в Хабаровск два раза и обе поездки вызвали у американца восторг Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Удивительный российский Дальний Восток, наверное, не оставит равнодушным ни одного гостя. Даже те, кто уезжают из родных краев в другие регионы или страны, приобщают своих новых друзей к культуре и природе ДФО. Так поступила и экс-хабаровчанка Алена, которая уехала в Америку и спустя семь лет привезла мужа-калифорнийца на родину. О своей поездке девушка рассказала подруге.

Алена с мужем приезжали в Хабаровск два раза, и обе поездки вызвали у американца восторг. В своем первом путешествии гость из США оценил кофе и историческую архитектуру города. Заокеанский гость восхищался центром Хабаровска, который сплошь застроен зданиями со 100-летней историей. Особенно американца удивил уникальный памятник деревянного зодчества на улице Калинина - «Дом доходный Семена Давыдовича Таболова и Александра Александровича Битарова». В Калифорнии все здания оформлены сдержано, поэтому местная архитектура стала открытием для туриста.

Вторая поездка в Хабаровск пришлась на зиму и самый суровый ее месяц - январь. В краевой столице температура воздуха падает до -35, а пронизывающий ветер, кажется, достает до души даже через самую теплую одежду. Но американец гулял по Хабаровску в легкой курточке и шапке-ушанке, которую купили уже в России.

- При этом американец, который всю жизнь прожил в теплой Калифорнии и впервые увидел снег, не замерз! Он ходил в куртке нараспашку и говорил: Russian winter isn't that bad - «Русская зима не так уж и плоха», - рассказала подруга Алены Вера Голубенко на своем Дзен-канале.

Особенно калифорнийца удивило новогоднее убранство города и замерзший Амур. Он не мог поверить, что река может быть такой большой и промерзать настолько, что по ней можно гулять. Правда, спасатели все же не рекомендуют выходить на акваторию рек зимой - путешественников могут ждать проталины и торосы.