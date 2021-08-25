Погода в Хабаровске и крае в сентябре 2021: ждать ли бабье лето? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой будет погода в сентябре 2021 года в Хабаровском крае? По предварительным прогнозам, большая часть месяца выдастся теплой, а иногда даже жаркой, но садоводам стоит поторопиться со сбором урожая. Первые заморозки местами ожидаются в начале месяца, сообщили в региональном главке МЧС.

В Хабаровске и на юге края сентябрь будет теплым. По информации специалистов, среднесуточная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше обычной.

В первые две недели месяца днем ожидается до +27 градусов. Ночи будут заметно прохладнее: от +10 до +17. В 20-х числах месяца ожидаются первые заморозки. Столбики термометров опустятся до отметки в -2 градуса. В дневное время суток ожидается от 10 до 15 градусов тепла.

Дождей будет немного: количество осадков предполагается меньше среднего многолетнего значения - 30-80 миллиметров.

В центральных районах в первые три недели месяца днем будет от +20 до +27 градусов. Но если в первую неделю ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, то во вторую похолодает до +5.

В третьей декаде ночью от 0 до +7. В горах от -3 до +2 градусов. В светлое время суток будет от +10 до +17 градусов. Обильных дождей также не ожидается.

На севере края ожидаемо похолодает. С середины месяца местами ожидаются заморозки до -2 градусов. В горах до - 8. Днем в первой половине месяца от + 20 до +27 градусов, на побережье в отдельные дни от +12 до +17, во второй половине от +10 до +15, на побережье в третьей декаде от +5 до +10.

Дожди временами пройдут в первой и третьей декадах месяца.

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