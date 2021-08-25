Максим Клейман: «В хабаровском роддоме №2 рожают поколениями»

Максим Клейман, акушер-гинеколог хабаровского роддома №2 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Легкие роды возможны только в Майями и за большие деньги. Так думает большинство женщин, которое пессимистически смотрит на родовую деятельность. Однако такое мнение ошибочно. Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда» акушер-гинеколог хабаровского роддома №2 Максим Клейман, в краевом центре каждый родильный дом готов предложить свой тортик с изюминкой. Это и комфортные отдельные палаты, свой собственный душ, туалет, кондиционеры и врач, который будет сопровождать в родах.

- Сейчас при женских консультациях, коммерческих учреждениях открыты курсы для будущих матерей. Специалисты рассказывают, что такое роды, что может случиться, все о психоэмоциональном посыле. В основном боятся повторнородящие. Те, кто идут на роды впервые, чаще всего не испытывают страха, - рассказал гость эфира.

Эксперт считает, что не вся информация в интернете правдива в отношении родов. Нужно обращаться к врачам.

- Все считают, что кесарево сечение - это панацея. Женщины предполагают, что они придут на роды, им поставят анестезию, прооперируют, им не будет больно, и вот уже ребенок на руках и можно идти домой. Но кесарево - это операция, существует много рисков. В послеоперационном периоде тоже могут возникнуть осложнения, как и с грудным вскармливанием. Настраиваться на кесарево сечение сразу не стоит. Это только выход из ситуации, когда естественные роды противопоказаны.