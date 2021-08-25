Денис Митрофанов: «Эпохальным событием в Хабаровске стало увеличение финансирования ТОС»

Денис Митрофанов, заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ Фото: Сергей ПЯТКОВ

В 2023 году Хабаровск отметит 165 лет со дня основания. Традиционно подготовка к таким мероприятиям начинается заблаговременно. Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» заместитель мэра по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов, накануне прошла первая встреча врио губернатора Михаила Дегтярева с Общественной палатой краевого центра и мэром Сергеем Кравчуком. Получился плотный разговор по проблемам горожан, также была затронута тема о юбилее города. Глава края озвучил идею о создании оргкомитета.

- Общественники предложили Михаилу Владимировичу возглавить оргкомитет, и он согласился. Глава региона обозначил, что подготовка к празднику, это серьезный вопрос, где должны объединить усилия правительство Хабаровского края и администрация города. Жители должны увидеть изменения, которые будут сделаны к 165 годовщине, - сообщил гость эфира.

Денис Викторович рассказал, что последний год городская и краевая власти плотно работают над решением городских проблем. Есть спорные вопросы, и это нормально. Тем не менее из любой ситуации находят выход.

- Например, решен вопрос с дольщиками домов по улице Алексеевской. Люди уже получили ключи от своих квартир. Проблему не могли решить несколько лет, а нужно было просто принять политическое решение. Также удалось выделить дополнительное финансирование на благоустройство дворовых территорий после обращения врио губернатора Михаила Дегтярева к президенту России Владимиру Путину. Эпохальным событием стало решение руководителя правительства увеличить финансовую поддержку территорий общественного самоуправления, - говорит Денис Митрофанов.