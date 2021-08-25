Свипинг по-хабаровски: единственную в городе керлинг-площадку впервые готовят к международным соревнованиям Фото: Илья ФЕДУЛОВ

2021 год - особенный для Хабаровска в плане спортивных событий. Наш город на время становился «Олимпийской столицей» - в Хабаровске проходили акклиматизацию спортсмены сборных по фехтованию, маунтинбайку и ВМХ. Также в июле в краевой столице состоялся чемпионат России по велоспорту среди женщин, для чего пришлось перекрывать несколько центральных улиц.

Дело дошло и керлинга, первую площадку для которого открыли в Хабаровске только в прошлом году на базе спортивной школы краевого центра развития хоккея «Амур» на улице Павла Морозова, 30Б. Это запасное поле «Платинум Арены». Именно здесь с 28 августа по 1 сентября наш город впервые примет этап международного турнира по керлингу - WCT Pacific Cup - 2021. В рамках мирового тура 28-29 августа состоится детский кубок Pacific Junior Cup, а уже с 30 августа по 1 сентября на хабаровском льду себя покажут и взрослые керлингисты.

Свипинг по-хабаровски: единственную в городе керлинг-площадку впервые готовят к международным соревнованиям Фото: Правительство Хабаровского края

Сейчас в спорткомплексе проходит завершающий этап подготовки ледовой площадки к грядущим международным соревнованиям.

- Это неординарное и очень значимое событие для Хабаровского края и всего Дальнего Востока. В нашем регионе керлинг начал развиваться недавно, всего второй год. Но тем не менее мы уже имеем возможность провести на наших площадках мероприятие мирового уровня, где будут принимать участников сборных команд России, Польши, Венгрии, Латвии и Казахстана. Чтобы провести турнир такого уровня, двух дорожек нам вполне достаточно, ввиду того, что участников ожидается не так много. Этапы мирового тура проходят в разных городах. На Дальнем Востоке начать было решено в Хабаровске, следующий этап пройдет во Владивостоке. Организаторы хотят показать колорит и национальные мотивы каждого города и региона. В Хабаровске мы решили, что это будут петроглифы. Мы разукрасили наши дома этими национальными рисунками. Лед уже готов, разметка нанесена, осталась финальная заливка. Во время открытия соревнований хотим устроить шоу с декорациями и музыкой. Подготовку начали 21 августа, и уже 28 числа все должно быть закончено, - рассказал Станислав Кисляченко, руководитель Федерации керлинга Хабаровского края.

Дом - зона на каждом конце ледовой полосы, «мишень», образованная четырьмя концентрическими кругами радиусом от шести дюймов (15 сантиметров) до шести футов (182 сантиметра). Команда, чей камень (или камни) в конце энда располагается ближе к центру «дома», выигрывает энд. Кроме того, для керлинга и лед должен быть подходящий, не такой гладкий, как для хоккея или фигурного катания.

Свипинг по-хабаровски: единственную в городе керлинг-площадку впервые готовят к международным соревнованиям Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Лед для керлинга отличается, например, от хоккейного. Во-первых, он теплее. Во-вторых, при подготовке площадки воду распрыскивают таким образом, чтобы на поверхности образовывалась шершавая корка, которая состоит из множества застывших капель. К такому льду нужно относиться очень бережно, его нельзя сильно царапать и колоть. Иначе сразу придется восстанавливать эту корку. Именно поэтому в керлинге используются не коньки, а специальные ботинки. Также отмечу, что на «Платинум Арене» лед еще черновой, а здесь на «Амуре» уже почти все готово, остались финальные штрихи. Кроме международных соревнований на этой площадке проходят тренировки и первой детской спортивной секции по керлингу, - поделился Павел Мишин, старший тренер по керлингу Федерации Хабаровского края, мастер спорта.

Справка «КП»:

Свипинг или свипование - в керлинге этим термином обозначается натирание льда специальными щетками перед движущимся камнем с целью изменения его траектории движения. В месте свипования на льду образуется тонкая водяная пленка, которая облегчает движение камня в соответствующем направлении. Игрок, выполняющий свипование, называется свипером.