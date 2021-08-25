Делай два: второй барак снесли на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

На днях в Хабаровске снесли еще один аварийный барак, который ранее находился по адресу проспект 60-летия Октября, 85. Первый аварийный дом демонтировали еще 19 июля. В этот раз за процессом сноса деревянного дома наблюдали бывшие хозяева ветхого жилья, члены Народного совета, а также сотрудники министерства ЖКХ края, сообщает «КП»-Хабаровск».

- В этом году это уже второй дом, который удалось расселить и снести. Радует, что это становится доброй традицией для Хабаровска. На расселение этого дома ушло почти 20 миллионов рублей. Они были собраны из различных ресурсов - Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого и городского бюджетов. Но все же для нас главная задача не снести дом, а расселить людей и найти подрядчика. Без этого и сносить-то нельзя, - сказал Дарий Тюрин, министр ЖКХ края.

Делай два: второй барак снесли на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Пропустить такое событие не смог один из бывших жильцов дома - Владимир Теодорович. Он вместе с семьей ждал этого момента долгие годы, и, наконец, он настал. Теперь семейство Теодорович живет в новостройке.

- Пять лет я жил в этом бараке вместе с семьей. Тут все постоянно рушилось. Жить здесь было невозможно, и снос барака для нас - это праздник, все довольны, все счастливы. Те условия, в которых мы живем сейчас в доме №21 по улице Аэродромной, они несопоставимые. Долго ждали этого момента, и, наконец, это свершилось хотя бы сейчас. Этому дому давно уже пора было разрушиться. Спасибо, что наконец-то решили эту проблему, - поблагодарил власти Владимир Теодорович.

Проблема расселения жителей ветхого жилья для Михаила Дегтярева является одной из приоритетных. Вопрос с расселением начал решаться только с приходом врио губернатора. Например, до конца 2021 года в Хабаровске расселят еще 10 бараков. Естественно, все это будет происходить поэтапно. Главное - процесс пошел. Остальных жильцов аварийного фонда расселят в 2022 году.

- Произошел снос уже второго барака в 2021 году. Мы понимаем, что работы не останавливаются и выполняются в соответствии с планом. Людям предоставляются квартиры - это и вторичное жилье, и новостройки. В этой ситуации, по крайней мере, нет недовольных. То, что было раньше, и то, что предоставляется сейчас, не идет ни в какое сравнение. В квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника, электрическая плита. Естественно, есть горячая и холодная вода. В подъездах также выполнен ремонт и работают лифты, а во дворе установлена детская площадка. Остается только поздравить новоселов, - отметил Никита Божок, член Народного совета.

Более 66 деревянных бараков было построено на проспекте еще в середине прошлого века. Причем тогдашней властью строительство домов рассматривалось как временная мера. Временное, по традиции, превратилось в длительное. Проблема очень долго не решалась, реальные подвижки начались только сейчас. О намерениях решить проблему Михаил Дегтярев заявил еще в 2020 году, а уже в 2021-м, после личного вмешательства врио губернатора края Михаила Дегтярева, появились и средства, и результаты.

Чтобы обеспечить 1299 человек новыми квартирами, потребовалось два миллиарда рублей. Деньги были направлены от министерства строительства и ЖКХ РФ. Так, в декабре 2020 года Дегтярев подписал соглашение с госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Фактически именно это соглашение и позволило запустить программу масштабного расселения бараков в краевой столице.

Делай два: второй барак снесли на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

- Наблюдаю демонтаж здания в первый раз. Признаюсь, очень зрелищное мероприятие. Я надеюсь, здесь будет хорошая инфраструктура в дальнейшем. Хорошее начало для этого положено. Жильцов расселили, предоставили им первичное жилье. Это очень весомый плюс. Сейчас по госпрограмме много социального жилья выходит в свет. Мы ездим с министерством ЖКХ и наблюдаем, как выполняются приказы нашего губернатора, составляем акты. Мы хотим помочь жителям нашего края, чтобы все нуждающиеся жили в достойных условиях, - рассказала Виктория Лисневская, член Народного совета.

В дальнейшем снос бараков должен из важного события стать обычной рутиной. По плану к 2023 году все бараки на проспекте 60-летия Октября должны быть полностью расселены. Что же появится на месте старых строений, решат уже сами хабаровчане. Об этом не раз заявлял врио губернатора Михаил Дегтярев.

- Строить жилые дома там запрещено. Поэтому будем опираться на интересы жителей города. Например, здесь могут построить новую парковую зону со спортивными уголками, - сказал Михаил Дегтярев.